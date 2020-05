Com es reforçarà l'atenció primària per detectar nous casos de coronavirus?

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha abordat aquest dilluns el pla per ampliar la capacitat de detecció precoç del coronavirus. Caldrà fer més proves des de l'atenció primària, PCR i d'altres, i incrementar la tasca de vigilància i identificació dels contactes per part dels centres de salut.

Hem parlat amb la doctora Alicia Taboada, metgessa general i membre de doctoralia. "és important la autoresponsabilidat, mentre no hi hagi test per a tots, una màscara quirúrgica posada sempre estalviaria molts contagis". Explica la doctora "no han fet tests a tots senzillament perquè no hi havia, així de simple, dels test el més fiable és el PCR, és l'ideal." afirma "és difícil dir si hi haurà un rebrot. Depèn molt de la gent, del seu comportament, la qual cosa sí que és segur és que en l'atenció primària el continuarem fent així, atencions urgents i telemàtiques".

A Catalunya, el Departament de Salut ja ha anunciat que destinarà 200 persones a la vigilància epidemiològica dels nous positius i els seus contactes.

Els sistemes de vigilància epidemiològica hauran de subministrar informació diària sobre l'evolució de la pandèmia per a la presa de decisions, amb nous indicadors i amb un nivell de desagregació detallat que permeti adoptar reaccions ràpides en cas de nous brots.

L'atenció primària ha estat una contenció per a no saturar els hospitals "la situació ha millorat molt, ara estem fent medicina normal. Va arribar un moment que semblava que totes les altres patologies havien desaparegut, totes les consultes que es realitzaven estaven directament relacionades amb el *coronavirus." conclou.

Les xifres van a la baixa però caldrà esperar si hi ha rebrot i de quina magnitud. El que és cert és que tot depèn de la nostra autoresponsabilitat.