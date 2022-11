Com va la recuperació post-pandèmia del comerç a Barcelona?

La variació del preu del lloguer de locals i el percentatge de rotació comercial són indicadors útils per a mesurar la vitalitat comercial dels barris de Barcelona. Un informe publicat per Eixos.cat el 2019 relacionava de forma clara la rotació comercial, el percentatge anual de tancaments i obertures comercials, amb la salut i el dinamisme comercial, mesurats a partir de l'ocupació de locals i l'atracció comercial. A més dinamisme, majors rotacions comercials.





Amb l'arribada de la pandèmia i les restriccions socials, la rotació comercial va arribar a mínims i gairebé es va aturar durant els mesos de confinament. Si aquest escenari hagués durat més de dos mesos, no hagués quedat cap barri de Barcelona sense desertització comercial (ocupació comercial <80%). Afortunadament, no va ser així. Passat el confinament, l'activitat comercial i, per tant, la rotació, van arrencar amb força.





Durant tota la pandèmia, tret dels dos mesos de confinament, hi ha hagut un nombre elevat d'obertures que han compensat els tancaments comercials en gran mesura. Hi ha contribuït força el fet que els propietaris i els agents immobiliaris s'hagin posat d'acord per a oferir condicions especials per al lloguer de locals, com ara carències de pagament del lloguer de diversos mesos, i d'altres facilitats. En part gràcies a aquestes mesures, comerços que es trobaven en una ubicació perifèrica han pogut accedir a locals en àrea comercial prime. Això ha contribuït indubtablement a repoblar els centres comercials urbans. Tot i això, encara hi ha àrees centrals que no han recuperat l' esplendor pre-pandèmia, com és el cas del Carrer Ferran .





A continuació aportem dades de l'evolució post-pandèmia del preu del lloguer de locals. Les dades d'API.cat, agregades per barri, mostren els preus de lloguer més elevats en la majoria de barris que tenen major dinamisme comercial: El Barri Gòtic, El Raval, La Dreta de l'Eixample, Sant Gervasi - Galvany són àrees amb ocupació i atracció comercial elevades a l'escenari pre-pandèmia. Els majors increments de preu, però, són a barris més perifèrics i no tan comercials, com ara el Poblenou, Vallcarca i els Penitents o Diagonal Mar.





Una possible explicació a l'augment de preu en zones més residencials podria ser el canvi d'hàbits vitals i, per tant, també de comportament de consum, produït durant la pandèmia. Les restriccions a la mobilitat i el teletreball han fet revifar àrees perifèriques tant com han perjudicat les àrees més turístiques i centrals. Caldrà veure si la tendència es consolida en els propers mesos.





A continuació mostrem un seguit de mapes i taules de valors d'indicadors immobiliaris i de rotació comercial per barris a la ciutat de Barcelona. Les taules mostren els 10 primers valors del ranking de barris per a cada un dels indicadors.

Valors mitjans del preu de lloguer d'un metre quadrat de local comercial a Barcelona el 2021, per barris.

Valors mitjans del preu de lloguer d'un metre quadrat de local comercial a Barcelona el 2022, per barris.

Valors mitjans de la variació de preu de lloguer d'un metre quadrat de local comercial a Barcelona entre el 2021 i el 2022, per barris.

Mapa de l'Índex de Rotació Comercial Anual per barris.





