Com purgar un radiador i posar-lo a punt per a l’hivern?

Amb l’arribada de l´hivern , el fred i la fresca ja no marxaran, i toca posar a punt els radiadors si volem activar la calefacció. El fred ens avisa que cal revisar i purgar els radiadors de casa i comprovar que estan en bones condicions.

T’expliquem com purgar els radiadors i netejar-los perquè funcionin correctament quan vulguis escalfar la teva llar, ajudant la butxaca amb un estalvi major, en llum o en gas natural, en funció del tipus de caldera que tinguis (de gas o elèctrica). El bon funcionament d’aquests sistemes es pot garantir realitzant cinc passos ben senzills.

1. Purgar els radiadors

El primer pas a l’hora de posar a punt els radiadors és purgar-los. Durant el funcionament de la calefacció, es generen petites bombolles d’aire que s’acumulen en les parts més altes del circuit i, tot i que els radiadors més moderns tenen un sistema de purga automàtic, alguns necessiten que es faci un purga manual a través d’unes vàlvules. Només cal tenir a mà un tornavís i un recipient.

Obrir la clau (vàlvula) del radiador amb l’ajuda d’un tornavís pla.

Col·locar el recipient a sota per recollir l’aigua que surti.

Si l’aparell té aire a dins, sortirà fent un petit soroll i quan gairebé no en quedi, sortiran unes gotes d’aigua intermitents.

Un cop només surti aigua en un raig continu, pots tancar la vàlvula amb el tornavís.

Aquesta operació s’ha de repetir en tots els radiadors de la llar.





2. Comprovar les vàlvules dels aparells

Les vàlvules dels radiadors són les encarregades de tancar i obrir el pas d’aigua als aparells per aconseguir que s’escalfin. En molts casos les ajustem per adequar la calor que desitgem, per això cal assegurar-se que s’obren i es tanquen bé abans de la temporada de fred.

Si les vàlvules del teu radiador són termoestàtiques, cal revisar que actuïn en funció de la temperatura i, si no, avisar un tècnic.

3. Netejar els radiadors de pols

La neteja dels radiadors és un dels passos més senzills, però igual de necessari. Abans d’engegar la calefacció en aquesta temporada has de realitzar una neteja externa dels aparells. Amb un drap humit, treu la brutícia o la pols que s’hagi pogut acumular. Això sí, no afegeixis productesquímics que puguin generar olor un cop s’escalfi la superfície.

4. Treu tots els objectes propers als radiadors

Durant l’estiu o en èpoques de menys fred, quan no fem servir la calefacció, molta gent fa servir els radiadors com a estanteries. És molt important retirar tots els objectes abans d’engegar la calefacció, ja que es poden fer malbé, però també perquè obstaculitzen la circulació d’aire i perjudica el seu rendiment. Si l’aparell també queda tapat per un moble o sofà, el problema és el mateix.

5. Comprovar la pressió de la caldera

Per últim, també és recomanable consultar que la caldera té la pressió adequada. Normalment aquests aparells tenen un manòmetre amb una graduació de 0 a 4 bar. La zona central (pintada de verd) correspon a entre 1 i 2,5 bar. Per comprovar la pressió cal tenir la clau de pas oberta, connectar la caldera a l’endoll i engegar-la.

En aquest moment apareixent uns dígits en la pantalla i l’agulla del manòmetre es mou fins a indicar el nivell de pressió. Si l’agulla surt de la zona verda pots corregir-ho manualment. En el cas de no aconseguir-ho, és important avisar un tècnic que ho faci.

Si la caldera és de gas natural, recorda que a Catalunya la revisió de la caldera és obligatòria cada dos anys, mentre que la inspecció completa de la instal·lació (incloent-hi comptador, canonades i claus) s’ha de fer cada cinc anys.

Amb tot això, ja ho tens tot per poder activar la calefacció, engegar els radiadors i donar la benvinguda al fred aquesta temporada!