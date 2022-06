Com instal.lar plaques solars al meu edifici ?

Cada vegada hi ha més persones conscients dels avantatges que la instal.lació de plaques solars fotovoltaiques els pot comportar. Des d'un considerable estalvi a la factura elèctrica mensual, passant per la reducció de la seva petjada ecològica gràcies a l'aprofitament d'una font d'energia neta. I de fet la instal.lació d'aquestes plaques en un habitatge familiar és bastant senzilla, però... què passa si vius en un bloc de pisos ? Es poden instal.lar ? A qui s'ha de demanar permís ? Avui en parlem amb el senyor Lorenzo Viñes, gerent del Col.legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, qui ens explica que : “El primer es veure l'espai del que es té. Sembla una cosa obvia però no ho és tant. Hi han taulades inclinades, o algunes són planes, a Barcelona la gran majoria són terrats plans. Hem de veure quin espai és utilitzable, tenint en compte que un panell, més o menys, està entre 1.8 i 2.4 metres quadrats. Llavors s'ha de contactar amb una empresa experta en el tema. L'administrador de finques pot informar sobre l'aspecte jurídic: Quines majories ha de tenir la comunitat de propietaris per adoptar l'acord dels panells fotovoltaics com a element comú. I crec que és molt rellevant la modificació del règim jurídic de la propietat horitzontal que es va fer a Catalunya per adaptar els edificis a millores energètiques. Amb una majoria simple hi hauria prou per fer aquestes millores. Cada Ajuntament és diferent, però s'han de demanar llicències per fer la instal.lació. Són llicències que no tenen cap complexitat, és una sol.licitut de caràcter immediat. I després s'ha de comunicar a la companyia distribuïdora d'electricitat. Hi ha ajudes per col.locar aquestes plaques, que venen de diverses fonts: La majoria d'Ajuntaments donen una bonificació d'un percentatge de l'IBI, per exemple, i a més hi ha subvencions que poden venir de l'Institut Català de l'Energia o altres subvencions que puguin haver. També els fons Next Generation subvencionen aquestes obres.