Com has de fer aquest any la declaració de la renda ?

Queden pocs dies perquè comenci la campanya de la declaració de la renda 21-22. A continuació reumim alguns detalls, dades claus i novetats, i ho fem amb David Bertrina que és membre de la Comissió Fiscal del Col.legi de gestors administratius de Catalunya. El primer que preguntem és si tothom ha de fer la declaració: “No, no tothom està obligat a fer-la. Hi han elements que ens han de fer estudiar molt bé aquesta possibilitat. Hi ha una xifra: només faran la renda els que cobren 22.000 euros. Però hi ha casos que aquesta xifra, si tens més de 2 pagadors, si has treballat a més de dues empreses, si has cobrat ERTOS... llavors si superes els 14.000 euros, també estas obligat a fer la renda. S'ha de mirar bé, i no sempre és fàcil determinar-ho. Per no tenir ensurts recomano que tothom miri les dades que Hisenda posa a la nostra disposició, el que es diu l'esborrany, que podem trobar a través del web de Hisenda. I hem de tenir en compte que Hisenda també es pot equivocar, o millor dit, no té totes les dades que serien necessàries per saber la nostra informació fiscal. L'esborrany és només això, un esborrany que cal mirar i estudiar. La campanya arrenca el 6 d'abril pels contribuents que presentin la declaració per internet. Va fins al 30 de juny, tenim molts dies per endavant. El 92% de les declaracions es fan per internet, els darrers anys hi ha hagut una voluntat claríssima per part de l'Administració per tal que s'utilitzi internet, que evidentment redueix molt els costos. Respecte a les novetats: No cal declarar específicament les transferències que fem per Bizum. També com a novetat important: El tema de les criptomonedes. La gent ha de prendre consciència que cal declarar la venda com la possible permuta de les criptomonedes. Un altre novetat és la deducció per les quantitats que hem invertit en obres de rehabilitació que ajudin a aconseguir millores d'eficiència energètica a la nostra vivenda.”