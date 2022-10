Com funcionen els nous testos d'antígens que detecten grip i covid?

Covid o grip? Això és el que avui es pregunten moltes persones que són a casa amb tos, mucositat, mal de cap i potser algunes dècimes de febre. Doncs bé, ja és possible diferenciar els dos virus. Per primera vegada des que va començar la pandèmia s'ha començat a comercialitzar a les farmàcies un test capaç de detectar si tenim coronavirus o grip.

quins són els passos que cal seguir per fer bé el test.

Com funciona?

El funcionament és molt semblant al del test d'antígens que ja coneixíem perquè "el principi és el mateix,detecta unes proteïnes del virus". I els passos a seguir per fer la prova són els mateixos: "Et poses el palet al nas, ben endins, fins que molesti".

"Aconsegueixes agafar una petita mostra del virus, ho dissols en un líquid on hi ha un reactiu que detecta si hi ha rastres de coronavirus, grip A o grip B", El resultat apareix al cap d'uns 10-15 minuts.

Agafes una petita mostra del virus, ho dissols en un líquid on hi ha un reactiu que detecta si hi ha rastres de coronavirus, grip A o grip B





És fiable?

Si el test diu que tens un d'aquests virus, és que el tens, perquè "el percentatge d'errors quan hi ha un positiu és molt baix". En canvi, "si no ho detecta, no vol dir que no tinguis el virus. Pot ser que no hagis agafat bé la mostra o que estiguis incubant el virus". La fiabilitat, si el resultat "és negatiu és sobre el 85% aproximadament".

La interpretació dels resultats també és molt similar. Si al cap d'uns 10 minuts només apareix una ratlla és que el test és negatiu, però si n'apareixen dues vol dir que sí que es té el virus.

"El percentatge d'errors quan hi ha un positiu és molt baix"



On es pot comprar?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Des de fa dies ja es poden trobar a les farmàcies de tot el país a un preu màxim de 2,94 euros la unitat. Ara, però, és complicat trobar-ne a la majoria d'establiments i molts només tenen els testos que detecten el coronavirus.

Es pot tenir els dos virus?

És poc probable tenir covid i grip alhora, perquè "en el moment que contraiem una infecció respiratòria el nostre sistema immunitari s'activa amb dues armes diferents": unes de generals i les específiques contra el virus, ha explicat. Com que activem les generals, "això limita que entri un nou virus". La manera de comportar-nos amb grip o covid ha de ser la mateixa: "Si tens símptomes d'infecció respiratòria has d'intentar no contagiar els altres",