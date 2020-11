Com funcionaran els pcr a través de les farmàcies?

El Departament de Salut ha anunciat aquest divendres una estratègia de cribratge massiu amb PCR d'automostra a les farmàcies i amb la incorporació de 500 rastrejadors més (arribant als 3.000).

A les farmàcies, es podran recollir kits per agafar-se una mostra per a una PCR, en un sistema que s'inspira en el cribratge de càncer de còlon i per tant amb prèvia invitació. D'altra banda, també hi haurà cribratges a col·lectius vulnerables, com ara a les residències, i en entorns específics, com el laboral o en clubs esportius.

El Departament de Salut ha anunciat una estratègia amb diversos tipus de cribratges entre la població general i entre col·lectius específics de cara a les properes setmanes.

Una de les principals novetats serà el cribratge amb la participació de les farmàcies, que començarà d'aquí a un mes aproximadament. Es dirigirà a totes les persones majors de 18 anys, tot i que es començarà amb els majors de 50 anys.

Aquest cribratge replica el mecanisme que ja es fa servir en el programa de detecció precoç del càncer de còlon, que consisteix a recollir i retornar un potet a la farmàcia després d'haver rebut una invitació a participar-hi.

En aquest cas, cada persona recollirà un kit per a l'automostra, que serà de frotis nasal; és a dir, el que haurà de fer és introduir-se el bastonet a dins del nas uns 2 centímetres i fer-lo girar.

A diferència de la mostra nasofaríngia, aquest no és un procediment invasiu i cadascú se'l pot fer. "És molt més invasiu furgar-se el nas".

Després, es portarà la mostra a la farmàcia, que l'enviarà al laboratori perquè l'analitzi. S'informarà la persona del resultat, que quedarà registrat al sistema i que també es podrà consultar a 'La meva Salut'.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb l'Antoni Torres, president de la FEFAC "Encara està per determinar el protocol a seguir però, esperem que tot estigui llest en els pròxims dies. Serà un mètode segur i eficaç que es podrà i haurà de realitzar a casa prèvia recepció d'una senzilles instruccions." ens explica. "complir les mesures de seguretat continua sent essencial".