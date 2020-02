Com estàn afectant les baixes d'empreses al Mobile?

El Mobile World Congress (MWC) que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a Barcelona i moltes empreses estan anunciant la seva renuncia a la participació en aquest esdeveniment pel coronavirus. Varies de les empreses que s'han sumat són Amazon, Nvidia, Ericsson, LG o la multinacional japonesa Sony. Aquesta absència tindrà un impacte important en MWC, i això està fent que es formi un efecte on les empreses que hi assistiran, probablement s'absenten també de l'esdeveniment. La idea d'ajornar el MWC dificulta les coses, ja que mou a més de 100.000 persones que aquests ja tenen els seus hotels reservats des de fa mesos i que per un altre costat, ja s'han fet inversions per part de les grans empreses pel màrqueting, així que més que pensar la idea d'ajornar-lo, es planteja la idea cancel·lar-ho fins a l'any vinent. Aquesta decisió anirà en funció de quines empreses decideixin abandonar. Varies de les declaracions que han fet aquestes empreses comentaven la importància de la seguretat i benestar dels clients, socis, periodistes i empleats. Hi ha companyies que no han volgut perdre aquesta oportunitat de participació i, tot i no fer acte de presència, han volgut participar en format vídeo, que serà retransmès a través del seu canal oficial de YouTube. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar el brot com a emergència sanitària internacional el passat 30 de gener davant el ràpid augment de casos, que es localitzen principalment en Wuhan i la resta de la Xina. El virus s'ha cobrat la vida de més de 900 persones en aquest país i els casos detectats a tot el món superen els 40.000, dels quals més de 90% es troben en territori xinès.

Parlem amb Ángel Barbero, professor de tecnología a EAE bussines school.