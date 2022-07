Com estalviem en el consum de carburant?

Un dels malsons habituals d'aquesta època de l'any és l'operació sortida. Passem moltes hores a la carretera, atabalats per arribar al nostre destí. Ara, a més, s'afegeix una gran preocupació: el preu dels carburants. Davant d'aquesta pujada del cost, què podem fer per estalviar en el preu de la benzina? Ens ho explica Teresa Moreno, responsable comunicativa de Plenoil: "la manera en què conduïm pot influir molt en com de ràpid se'ns acaba el carburant. El nostre propòsit ha de ser estalviar combustible de manera segura. La més eficient és planificar el viatge amb antelació. Existeixen aplicacions que ens informen de les benzineres més econòmiques segons la ruta que escollim. També ens informa del desviament que haurem de fer, sí és el cas, per no fer quilòmetres de més i així abaratir encara més la nostra despesa. Un altre tema és mantenir una velocitat constant. És cert que a la ciutat és missió impossible, però, quan fem un viatge llarg, és assequible. De fet, si conduïm constantment a 120 quilòmetres per hora, reduïm el consum de la benzina en un 30?%. Hem d'evitar arrancar revolucionant de més el motor, accelerar bruscament i frenar de la mateixa manera. També és clau optimitzar el canvi de marxes; si utilitzem marxes més llargues, disminuirem el cost. A l'hora de frenar, és important fer servir el fre motor; d'aquesta manera primer deixem d'accelerar perquè el motor amb la inèrcia es vagi frenant per si sol. Posteriorment, reduïm la marxa quan el cotxe disminueix la velocitat. Els pneumàtics també tenen una influència directa en el consum de carburant, i sembla mentida que no sempre ens ho parem a pensar. Si la pressió es troba a 0,5 mil·libars inferior a l'òptima, desaprofitem entre un 2 i un 4% del carburant. L'hora del viatge també és crucial; les tardes entre setmana i les nits del cap de setmana solen ser els horaris amb més retencions. Com a últim ítem, però no menys rellevant, és que cal no sobrecarregar el cotxe. Un excés de pes comporta més despesa de benzina".