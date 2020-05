Com està la situació psiquica, física i laboral del sector d'infermeria catalana?

Avui és el dia internacional de la infermeria. Aquestes darreres setmanas el sector ha estat sotmés a una pressió molt intensa.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Alba Brugués, presidenta de l'AIFICC (associació d'infermeria familiar i comunitària de catalunya) "Estem cansats després de totes aquestes setmanes de tantíssim treball. Ara, afortunadament, la pressió de la pandèmia s'ha reduït i podem portar una vida més o menys normal. Amb aquest nerviosisme d'estar a l'expectativa que passarà, si hi haurà un rebrot, si haurem de tornar a confinar-nos". explica



La situació mental sempre és important en aquests casos "Psicològicament estem bé, forts, encara que potser més endavant, quan baixi l'adrenalina d'aquesta crisi, igual veiem conseqüències." diu Brugués.

La necessitat d'augmentar el ratio



"El personal és el que és, contractar estudiants ha ampliat la ràtio d'infermeres, però això no queda, el que demanem és augmentar aquestes ràtios. No s'han fet polítiques per augmentar el personal de malaltes, "fabricar" una infermera costa sis anys." afirma la presidenta d'AIFICC.

"Els nostres professionals d'infermeria són més apreciats fora de país, estan molt ben considerats fos perquè estan molt ben formats."

El Sindicat d'infermeria ha reclamat aquest dimarts que el Ministeri de Sanitat i els departaments autonòmics corresponents escoltin el "clam" d'organismes internacionals com l'OMS i inverteixin més en les infermeres quan passi la pandèmia del coronavirus. Amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, el sindicat demana que els infermers ocupin el lloc que els correspon en el sistema de salut.

Després de posar en valor l'esforç que han fet aquests professionals per lluitar contra el coronavirus, s'ha demanat que les paraules es tradueixin en fets i que es millorin les condicions de les infermeres, amb també un major lideratge.

El sindicat subratlla que ha arribat el moment que els infermers i infermeres ocupin l'espai que es mereixen "per la seva acreditada solvència i capacitat resolutiva", i que fins ara no ha estat possible "per una visió a curt termini i economicista molt allunyada del que defensen organitzacions com l'OMS, l'ONU o l'OCDE".