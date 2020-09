Com està la salut de la literatura catalana?

La 38a edició de La Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà del 9 al 13 de setembre, acollirà 380 activitats, 200 d'aquestes, signatures de llibres, en una edició traslladada al Moll de la Fusta i que farà controls d'aforament entre els visitants, que no podran excedir el miler, segons ha precisat el president de l'organització, Joan Carles Girbés.

Tanmateix, ha reivindicat que la setmana és segura i que és la "més necessària de la història".

La festa arriba en un moment en què el sector ha deixat de facturar un 25% des de l'agost de l'any passat, segons ha detallat la presidenta d'Editors.cat, Montse Ayats. D'aquesta manera, ha defensat que a la tardor caldrà "pedalar" per aconseguir un millor tancament de l'any.

La presidenta d'eEDITORS.CAT ha destacat que no es podia trobar "un lloc millor" que el Moll de la Fusta, amb un espai perimetrat de 4.675 metres quadrats, que permet ampliar l'espai, sumar nous segells i també tenir més estands que mai (en total 224 expositors en 66 mòduls): "Hem intentat tot i escurçar les dates, tenir una setmana gran".

Ha destacat que en la limitació d'aforament hi caben prop de mil persones, i que hi haurà una comptabilització del personal per garantir que no se superin els màxims: "És una xifra molt elevada. La Setmana normalment no té 1.000 visitants alhora en el mateix moment", ha precisat.

Això permetrà donar garantia absoluta a tothom per poder-hi entrar i també serà una garantia del manteniment de les mesures de seguretat. "No hi haurà cues a la porta. Hi haurà un aforament molt ampli", ha precisat, ja que és menys de la meitat de l'aforament que hi cabria.

Una evolució positiva a l'estiu

Ayats ha precisat que, abans de l'arribada de la covid-19, l'evolució del llibre en català era "positiva", especialment en ficció i literatura infantil i juvenil, però l'arribada de la pandèmia al març va tenir "un impacte brutal" amb una caiguda aquell mes d'un 52,98%. Aquell descens es va convertir al mes d'abril en una caiguda de les vendes del 91,92%, ha detallat.

Tanmateix, el mes de juny i juliol es va aconseguir facturar un 27,47% més i un 39,45% més, respectivament: "(Aquells mesos) Han estat fonamentals perquè en el mes d'agost hàgim arribat a recuperar. Estem només, depèn de com es miri, del 100% estem al 75%". A més, ha celebrat que la pandèmia ha fet que la gent recuperés les ganes de llegir.

Ayats ha defensat que "La Setmana sempre és necessària", ja que el llibre en català continua necessitant espais on mostrar les novetats, així com la seva vitalitat, fortalesa i diversitat de gèneres, de manera que és una edició més necessària que mai, ha insistit.