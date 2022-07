Com desconnectar de la feina durant les vacances?

En aquesta època de l'any en què ens trobem, hi ha qui ja s'ha anat de vacances, qui tot just les comença i qui vol que arribin ja. Però per tots és important desconnectar... I hem de saber fer-ho bé. Segons un estudi, desconnectar durant les vacances d'estiu ajuda a millorar la nostra salut mental. La doctora Núria Aragay ens explica com aconseguir-ho: "amb les noves tecnologies, cada vegada es fa més complicat desconnectar. Hi ha diversos motius pels quals no ho fem i la primera és essencial: desconnectar de la feina. Ens solem deixar feina pendent durant les vacances, una o dues hores, però no ens fa gens bé. Necessitem una desconnexió total. Per exemple, és molt llaminer contestar als missatges del correu des del mòbil i, per evitar-ho, podem programar respostes automatitzades per a despreocupar-nos fent saber que estem de vacances i, per tant, que no tenim l'obligació de respondre'ls fins que acabin. Aquests dies lliures són l'oportunitat per a realitzar activitats estimulants que no podríem dur a terme en cap altre moment de l'any. Aquí entra un ventall molt ampli de possibilitats, per així oxigenar el cervell. Quedar amb amics, passar estona amb la família... Tot això gratifica la nostra salut mental. La realització d'aquestes produeix una alliberació de dopamina. Aquesta es produeix de manera natura i ens fa sentir en un estat de benestar. Respecte a sí és millor fer vacances en dos trams de quinze dies o només una d'un mes, és segons la capacitat de desconnexió de cadascú. Després, la tornada a la feina pot generar depressió postvacacional. Si canviem d'estil de vida de cop i volta, com és el cas que tornem de vacances el dia abans de tornar a la feina, es pot produir aquesta sensació plena de fatalisme. Per aquesta raó, és important també no fer canvis bruscos de rutina, sobretot les hores de son. La intenció és aconseguir que el canvi no es faci notar tant i així cos i ment ho agrairan".