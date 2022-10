Com demanar l'ajut de 2.000 euros si ets autònom per digitalitzar el teu negoci

Si ets autònom o tens una petita empresa d'entre 0 i 2 treballadors, ja pots demanar la teva ajuda de fins a 2.000 euros al govern espanyol per a digitalitzar el teu negoci. Millorar la teva pàgina web, crear o millorar el teu comerç digital o les teves xarxes digitals, passar-te a la facturació electrònica o millorar la ciberseguretat de les comunicacions són algunes de les millores que el govern espanyol et pot subvencionar. T'expliquem com.

Fins ara s'havien obert els terminis per demanar aquesta ajuda per a petites empreses d'entre 10 i 49 treballadors (segment 1), d'entre 3 i 9 treballadors (segment 2) i finalment aquest 20 d'octubre s'ha obert el termini per demanar subvencions als autònoms i autònomes que no tenen persones contractades o en tenen fins a dues.

Abans de començar el tràmit de sol·licitud, pensa els serveis que necessites contractar i consulta la llista d'agents digitalitzadors homologats per rebre les subvencions. La digitalització subvencionada s'ha de fer a través d'aquestes més de 9.000 empreses, que estan classificades pels serveis que presten al web d'Acelera Pyme del govern espanyol.

Escull quins són els serveis que necessites, en funció del tipus d'empresa que tinguis i de les teves necessitats, tenint en compte que l'import màxim de la subvenció és de 2.000 euros. En principi es tracta d'una digitalització de serveis i no d'aparells, per la qual cosa aquesta subvenció no es pot emprar per comprar ordinadors ni altres eines.

Ara bé, pots millorar o implementar comerç electrònic, incorporar eines de Business Intelligence i Analítica (que et permeten saber com s'està comportant el teu negoci), crear una oficina virtual, gestionar les xarxes socials, crear o millorar la teva pàgina web i la teva presència bàsica a internet, digitalitzar la gestió de clients i processos, establir comunicacions segures. Un cop hagis decidit quins serveis demanaràs i quin agent digitalitzador es farà càrrec, ja pots accedir al web del govern Acelera Pyme i seguir els tres passos necessaris per demanar la subvenció: La convocatòria per a autònoms i empreses amb menys de tres treballadors compta amb 500 milions d'euros de pressupost dels fons europeus Next Generation i és la destinada al col·lectiu més nombrós, format per 2,8 milions d'autònoms i empreses. En els trams anteriors destinats a empreses d'entre tres i 49 treballadors, s'han rebut més de 120.000 sol·licituds. En total, s'han repartit més de 400 milions d'euros en ajuts. Així doncs, la suma de convocatòries és de 900 milions d'euros destinats pel govern espanyol a la digitalització d'empreses i autònoms.