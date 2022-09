Com i on contractar una assegurança "mèdica" per al nostre animal de companyia?

Les estadístiques confirmen el que anem veient pels carrers, places i parcs del país:cada vegada hi ha més gossos i, per extensió, més animals de companyia a les llars catalanes. Es diu que el confinament va disparar les adopcions i la tendència s'ha anat mantenint durant els mesos següents. Arran d'aquesta evidència i que molts d'ells ja formen part de ple dret de la família, no és estrany que, per satisfer els serveis bàsics de l'animal,les companyies d'assegurances hagin pensat a facilitar cobertura per als nostres amics peluts. De mica en mica es van implementant pòlisses d'assegurances pensades per protegir l'animal en l'àmbit veterinari en vista de possibles assistències per accident o malaltia o, fins i tot, la pèrdua o el robatori de l'animal.

No obstant això, hem de diferenciar dues classes d'assegurances que protegeixen l'animal i els seus actes. "Dins l'assegurança de la llar, el nostre animal de companyia té coberts els possibles desperfectes i danys que pugui fer a tercers a través de la responsabilitat civil de la pòlissa", segons Pablo álvarez de AÓN .

"Una altra cosa és la cobertura sanitària que puguem necessitar, que s'aconsegueix amb una pòlissa pensada per als animals de companyia","Els animals, com les persones, cauen malalts i sabem que les despeses veterinàries poden arribar a ser altes si pateixen alguna malaltia, per això disposar d'una assegurança específica pot ajudar a alleugerir la càrrega veterinària, que pot pujar a centenars d'euros", afegeix.

Com totes les pòlisses, la lletra petita pot ser molt diversa i en funció de la companyia i de les característiques que contractem, tindrem més o menys avantatges. Per això, algunes de les pòlisses poden limitar a un màxim la quantitat que reemborsaran de la despesa i assumir-ne només un percentatge. Així i tot, en moments complicats pot suposar una ajuda molt significativa.

En determinades assegurances algunes vacunes també poden incloure-s'hi, així com serveis complementaris de compensació econòmica per la pèrdua o robatori de l'animal. També es preveu en alguns casos lesdespeses d'incineració en cas de mort de l'animal.

Seguint el model d'altres pòlisses, també en poden quedar exclosos animals massa joves i massa vells; l'edat de l'animal per estar sota cobertura s'estipularà en les condicions generals. Cal insistir en el fet que seran les característiques de cada contracte les que determinaran aquestes particularitats.

Precisament els condicionants estipularan el preu de la pòlissa i la mensualitat que representaran per a l'interessat. Els imports també poden variar en funció de les contraprestacions, i oscil·len considerablement entre els preus més baixos i els més alts.

Aquestes pòlisses, també conegudes com a assegurança veterinària o assegurança de salut per a animals de companyia, van dirigides principalment a gossos, gats i cavalls, però també es poden assegurar altres classes d'animals com hàmsters, tortugues i els exòtics.