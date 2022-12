Com bregar amb persones tòxiques aquest nadal

· En família, en el treball o en el grup d'amics podem trobar-nos en aquestes dates amb persones que ens generen males sensacions, inseguretat o incomoditat.



·Silvia Congost, psicòloga referent mundial en autoestima i relacions, ens dona uns consells per a aprendre a bregar amb aquestes situacions de la manera menys conflictiva possible.



Nadal: temps de família, regals, retrobaments i afecte. O no? Les reunions nadalenques poden convertir-se en un mal glop si entre les persones assistents hi ha algú que ens fa mal o de qui guardem un mal record, o simplement algú amb qui ens portem particularment mal perquè ens fa sortir de polleguera. Durant l'any podem esquivar a aquesta persona, però aquestes dates ens el posen molt difícil. Què fer per a bregar amb persones tòxiques per Nadal?



A fi de sortir indemnes de les inevitables reunions familiars, o compromisos de treball o copes nadalenques en cercles menys íntims de l'habitual, Silvia Congost ens dona uns útils consells perquè el Nadal no es converteixi en un glop amarg i sigui, en veritat, un temps de pau.







1. Prepara't mentalment abans d'anar. Tracta de connectar amb la compassió. Encara que costi, imagina el que ha viscut aquesta persona en el seu passat, la qual cosa ha sofert en la seva infància, el mal que està per dins per a comportar-se com ho fa o tractar-te com et tracta. Imagina't també a tu davant ella, amb total tranquil·litat i seguretat. Comportant-te amb elegància i tractant de mantenir-te el més lluny possible d'ella.







2. Quan arribi el moment de la trobada, saluda-la al més aviat possible, no el posterguis. Lleva't de damunt ràpid aquesta primera salutació educadament, i després, intenta situar-te el més lluny possible d'ella (assegura't que no et sentis al seu costat ni tampoc davant en la taula).







3. Si fa algun comentari, ja sigui en públic o en privat per a provocar-te, desacreditar-te o humiliar-te, tingues alguna resposta preparada que et vingui bé tipus: "ho sento, avui no entraré en el teu joc" o "el sento, no estic d'acord, però no passa res".







4. Centra't en que el millor és fer "contacte zero", encara que estigui en la mateixa habitació, és a dir, no fer-li cas ni prendre't res del que digui o faci com a personal. No es tracta que si et pregunta alguna cosa no li responguis o miris cap a l'altre costat, però sí que intentis mantenir distància a tots nivells.







5. Tracta d'envoltar-te d'altres persones amb les quals sentis veritable comoditat i que t'aportin seguretat i benestar. Cerca la complicitat amb elles, la seva companyia i la seva protecció.