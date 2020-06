Com afrontaran des d'ara els controls a les residències?

Vuit de cada deu residències geriàtriques de les comarques de Girona no tenen cap cas de coronavirus confirmat ni tampoc cap de sospitós.

Aquests centres, qualificats com a "verds", des de dilluns ja han començat a permetre visites de familiars, a més de rebre usuaris que han passat la fase aguda de la pandèmia amb les seves famílies.

En total, són 88 de les 106 residències que hi ha distribuïdes arreu de la demarcació les que estan en aquesta situació. De la resta, catorze geriàtrics estan qualificats com a "taronges", ja que presenten casos sospitosos, o bé tenen positius asimptomàtics i en fase de resolució. Les altres quatre residències restants són considerades "vermelles" perquè registren positius amb símptomes.

La qualificació és important ja que d'aquesta manera s'autoritza o no al centre a rebre visites. Les que poden fer-ho són les que estan en verd i, per tant, tenen un risc molt baix ja que no tenen casos confirmats ni contactes estrets.

A més, també es permet el retorn d'aquells usuaris que puntualment han anat a passar el moment més complicat de la pandèmia en entorns familiars i ara tornen al geriàtric.

La Generalitat ha elaborat un Pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis entre els avis durant les diverses fases del pla de desconfinament. Es tracta de recomanacions que fan referència sobretot a aspectes vinculats a les visites, l'acceptació d'ingressos, la recuperació de l'activitat interna dels centres o els criteris generals d'aïllament i que cada centre ha d'aplicar aquestes mesures en funció de la seva estructura i recursos.

"La situació de les nostres residències és la que hem tingut sempre." explica el dr. Josep Maria Via, assessor de la fundació Salud y Vida "El model ja està obsolet i el covid-19 ha posat damunt de la taula de manera crua la realitat." explica Via "Les residències necessiten una cobertura sanitària ja."

Conforme a la futura planificació Via ens diu "Em sorprèn tanta comissió de reconstrucció, que jo crec que neix morta, quan sobre el paper la solució és senzilla. El que és clar és que una persona amb problemes i que es pren 7 pastilles diàries té un nom, malalt." conclou