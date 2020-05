Com afectaria una derogació parcial de la reforma laboral?

La reforma laboral de 2012 va ser una reforma important que ha creat molta ocupació però també ha augmentat la temporalitat i les diferències en determinats col·lectius treballadors. "Així i tot, el balanç és francament positiu". Ens comenta Víctor Fermosel, professor de RRHH a EAE Business School, La derogació que es planteja ara es basa en tres punts:

-La temporalitat dels convenis col·lectius. "Crec que és un error canviar aquesta altra activitat i no limitar temporalment els convenis col·lectius perquè alentiria la negociació col·lectiva en definitiva." ens diu Víctor



-Els acomiadaments per absentisme o baixa mèdica. L'expert opina que "Té una doble lectura perquè és cert que alguns empleats abusen de l'absentisme, però d'altra banda hi ha empleats que no estan fent males pràctiques i s'asseguin estigmatitzats. Crec que és un tema que caldria canviar."



-La preeminència dels convenis sectorials sobre els convenis d'empresa. Sobre això Fermosel opina "Crec que és un error perquè els convenis d'empreses són els que permeten localitzar i personalitzar aquelles necessitats i deures de la relació entre l'empresa i el treballador i no obstant això els convenis sectorials a vegades poden resultar un jou i exercir una pressió sobre aquelles companyies que, per la seva grandària o per l'especificitat de les seves activitats, no poden suportar les condicions d'aquest conveni superior".



"La derogació de la reforma laboral ens portarà un problema de competitivitat. Aquesta reforma va aconseguir grans fites en el passat i va sanejar certa part de la infraestructura laboral d'Espanya." explica l'expert de EAE business school " El problema de la derogació és que realment no sabem què ocorrerà, la irresponsabilitat és màxima perquè afectarà a tots els sectors i als seus convenis i no serà un pas que funcioni de la nit al dia, sinó que caldrà tenir en compte cadascuna de les lleis a les quals afectarà i cadascuna de les situacions." explica "De la mateixa manera, el diàleg social es veurà afectat profundament i convertirà en complicada qualsevol possible negociació empresari-treballador tal com s'ha fet sempre. El canvi absolut de normativa sense previsió, a la qual cosa ens comencem a acostumar, portarà unes conseqüències impredictibles."

Víctor Fermosel ens diu "Si a això li sumem la possible pujada d'impostos, les empreses es queden en una posició molt complicada per a poder generar ocupació i benefici i poder subsistir. Espanya és la quarta economia de la zona euro i Europa no mirarà amb molt bons ulls aquest moviment i segur reaccionarà. Ens enfrontem a una situació realment difícil." conclou