Com adormir un nadó i que no es desperti en allitar-lo

Un dels moments més esgotadors i estressants que pot viure qui tingui fills és quan arriba la nit i el nadó, en comptes d'adormir-se, no para de plorar.

Als pares i mares que es trobin en aquesta situació i estiguin desesperats els agradarà saber que un equip de científics japonesos ha definit la millor estratègia per calmar l'infant i aconseguir que s'adormi: la millor manera és portar-lo a coll i caminar amb ell durant cinc minuts. Tot seguit, cal asseure's i aguantar el nadó entre 5 i 8 minuts més abans de deixar-lo dormint.

Amb aquesta fórmula, segons l'estudi publicat a la revista científica Current Biology, s'aconsegueix calmar la criatura i que no es desperti al cap de no res en el moment de deixar-la al llit o al bressol, un altre moment de frustració per als progenitors.

"Molts pares pateixen pel plor nocturn dels nadons. És un problema molt important, sobretot per als pares inexperts, que produeix molt d'estrès i, fins i tot, en un petit nombre de casos, pot portar a maltractar el nadó", explica l'autora principal de l'estudi,

Una de les formes que pot adoptar aquest maltractament és lasíndrome del nadó sacsejat, que pot tenir conseqüències tan greus com la mort de la criatura.



Com es va fer l'estudi

Els investigadors van analitzar la reacció de mamífers altricials (els que tenen cries immadures i que no es poden cuidar d'elles mateixes) com ara ratolins, gossos, micos i humans.Van comprovar que, quan els animals agafen les cries i comencen a caminar, aquestes es relaxen, es tornen dòcils i se'ls calma el ritme cardíac. En el cas de les persones, l'equip va estudiar lareacció de 21 lactants en quatre situacions: a coll de la mare caminant, a coll de la mare asseguda, estirats en un cotxet i estirats en un bressol que es gronxa o en cotxet amb moviment. La conclusió va ser que, quan la mare caminava mentre duia el nadó a coll, els que ploraven es calmaven i el ritme cardíac els disminuïa en 30 segons,tenia un efecte calmant similar quan se'ls gronxava al bressol, però no si la mare estava asseguda o bé ells eren en un llitet immòbil.L'efecte més eficaç era portar l'infant en braços i caminar durant cinc minuts. Passat aquest temps, tots els nadons havien deixat de plorar i gairebé la meitat s'havien adormit.

Ara bé, quan les mares intentaven deixar-los al llit poc després de tancar els ulls,més d'un terç dels nadons es despertaven al cap de 20 segons.

Per què es desperten quan se'ls deixa al llit

Els científics van descobrir que, mentre estan enganxats a la mare, els cossos dels nadons tenen unes respostes fisiològiques --que inclouen el canvi en el ritme cardíac-- que s'aturen just en el moment en què se separen d'ella.

Van fer diverses proves i van concloure que si un cop adormits les mares s'esperaven uns minuts abans de deixar-los al bressol, era menys probable que es despertessin durant el procés.

"Fins i tot com a mare de quatre fills em van sorprendre els resultats", afirma Kuroda. "Em pensava que el fet que els nadons es despertessin quan els estires estava relacionat amb la manera com se'ls posa al llit, com la postura o la suavitat del moviment", comenta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En l'experiment només hi van participar mares i infants d'entre 0 i 7 mesos, del Japó i d'Itàlia, però la investigadora considera que els efectes probablement seran semblants en qualsevol cuidador.

Per analitzar la reacció, es va fer servir un aparell Holter per fer l'electrocardiograma i una càmera de vídeo.

Com agafar el nadó

Els investigadors remarquen que els cuidadors han de subjectar el cos del nadó còmodament amb el seu propi cos i agafar-li el cap.

Els 5 minuts de passejada per calmar-lo s'han de fer en un passadís pla, sense entrebancs i a un ritme constant, preferentment sense parar-se ni fer girs bruscos.

L'equip remarca que aquest protocol no serveix per regular el son a llarg termini, sinó per "proporcionar una calma immediata" al plor, i que "pot ser útil especialment en ocasions especials, quan les rutines de son habituals, la lactància materna o els xumets no són eficaços o no estan disponibles".

L'estudi s'ha fet amb un nombre molt limitat de famílies i és possible que la fórmula no sigui infal·lible, però en qualsevol cas demostra la importància del moviment i l'acompanyament en el procés d'agafar el son per poder dormir --ja ho diu la frase-- com un nadó.