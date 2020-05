Com actuar davant el consum de drogues en adolescents

Una manera perfecte per comença és establir pautes i normes de convivència saludables.



Tots dos pares han de ser consistents en aquestes, han de tenir clares aquelles raons que justifiquen aquestes normes i pautes i, per tant, explicar-les de manera convenient al seu fill.

Hem de saber que tota norma imposada s'ha de basar en una raó lògica i, per tant, si aquesta no existeix, la norma serà entesa per l'adolescent com a poc important o, fins i tot, sense sentit.

Òbviament, mai es pot imposar una norma sota el principi d'autoritat “perquè ho dic jo”, “perquè sí” o “perquè sóc el teu pare/ la teva mare” sinó que les normes han d'estar basades en les conseqüències positives derivades del compliment i negatives, de l'incompliment d'aquestes. Aquestes conseqüències, per tant, també, han de ser explicades al fill.

Si l'adolescent ja ha demanat ajuda i té la intenció ferma de deixar de consumir, podeu pactar les normes amb ell, sempre que sigui raonable en les seves proposicions. En aquest moment, és important que, com a pares, els expliqueu quina relació existeix entre la responsabilitat i la llibertat.

Informar sobre el consum de drogues, els perills reals i les seves conseqüències



Tant a curt com a llarg termini. És important que la informació sigui de qualitat i adequada a l'edat fill, així com també a les substàncies de les quals és consumidor.

És més fàcil parlar amb el seu fill i avisar-li dels riscos de les substàncies d'abús si prediquem amb l'exemple. Els fills de fumadors tenen més probabilitat d'acabar fumant que els fills els pares dels quals no fumen. Tampoc és sorprenent que si els nostres fills ens veuen bevent grans quantitats d'alcohol en una festa, acabin bevent en les seves pròpies festes.

No es pot transmetre al seu fill la idea que consumir drogues és alguna cosa que fan la majoria de joves si no que cal ajudar-lo al fet que vegi que això no és així perquè, en cas contrari, anem en contra de la prevenció ja que serà més fàcil que el vostre fill torni a consumir drogues si pensa que la majoria dels seus iguals, ho fa.

Els pares han de reforçar la idea que els adolescents tenen responsabilitat en la preocupació per la seva salut i, per tant, seria convenient cuidar tant la ment com el cos, evitant el consum d'alcohol, tabac o substàncies d'abús. Si no sabeu molt sobre el tema, el professional que atén el vostre fill us pot informar i proporcionar lectures adequades que us permetin posar-vos al dia.