El col.lectiu d'esteticistes reclama la reobertura dels centres

Per intentar controlar la pandèmia ja fa dies que es van decretar mesures de tancament, confinament, toc de queda... Obviament tot això perjudica a l'economia.

Sectors com el de la restauració, l'oci nocturn, les fires estan patint molt aquestes mesures. Avui volem parlar de les esteticistes, i és que cal recordar que a la fase zero si estava permès que els locals d'estètica estiguèssin oberts. Però ara no. La Verónica López és la portaveu del gremi a l'Empordà

La Verònica ens diu que "la nostra situació és d'un tancament al 100%. Estem lluitant, hem creat un grup d'esteticistes de tota Catalunya per poder fer arribar la nostra veu al Govern. I és que els centres d'estètica sempre hem anat més enllà de les mesures que se'ns demana que apliquem. A més d'aquestes mesures hem fet inversions en mampares, termòmetres, desinfecció, gels, mascaretes FPP2... i tot això ho pot veure tothom." ens explica a La Linterna Catalunya.

"Per això volem obrir una vida de diàleg per tal de poder reobrir els nostres centres. De fet a la fase zero podíem obrir. Amb mesures de seguretat molt estrictes. De fet tenim dades que diuen que els contagis en centres d'estètica són inexistents, són del zero per cent." diu Verònica "És per això que volem obrir una vida de diàleg perquè ens expliquin què hem de fer per poder tornar als nostres llocs de treball. El sector de l'estètica emplea a 16.000 persones." conclou la portaveu.

Dissabte passat va haver una manifestació pels carrers de Barcelona dels professionals de l'estètica de Catalunya, que estan esperant una reunió amb el Govern de la Generalitat, i és que amb els negocis tancats el sector està llençant un crit de socors aconseguir sobreviure.