El CNIO està desenvolupant un test per a la detecció massiva, precoç, ràpida i fiable del coronavirus

La capacitat de diagnòstic de la COVID-19 és un dels factors limitants per al control de la pandèmia que assota el planeta, la qual cosa anomena a la necessitat urgent de nous sistemes diagnòstics capaços de detectar pacients asimptomàtics d'una forma massiva, ràpida i fiable.

Per a salvar aquest coll d'ampolla, l'Institut de Salut Carles III, a través de la seva convocatòria extraordinària Fons COVID-19, ha finançat un projecte de col·laboració entre el Centre Nacional de Recerques Oncològiques (CNIO) i el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) que busca emprar un dels descobriments insígnia de la història de la ciència espanyola: l'enzim -proteïna que realitza funcions biològiques- ADN polimerasa de phi29 (phi29pol).

Les peculiars propietats de phi29pol la converteixen en un potent aliat per a fer front a aquesta pandèmia. Segons els investigadors, la tecnologia d'amplificació isotèrmica basada en aquest enzim podria millorar substancialment les capacitats de detecció de l'ARN del virus SARSCoV-2 en els laboratoris de tot el món, i que actualment es basen en tècniques de RT-PCR que requereixen equipament i personal molt especialitzat. Altres alternatives de detecció ràpida del virus basades en anticossos, presenten, actualment, importants limitacions quant a la seva sensibilitat i fidelitat.

El projecte, ja en marxa, està coordinat per Felipe Cortés, cap del Grup de Topologia i Trencaments d'ADN del CNIO, i Luis Blanco, professor de Recerca del Centre de Biologia Molecular Sever Ochoa (CBMSO), centre mixt del CSIC i la Universitat Autònoma de Madrid.

Una tecnologia amb segell 100% espanyol

Phi29pol és un enzim “extremadament poderós” que permet multiplicar per milers o milions de vegades una petita mostra de material genètic. “La seva capacitat per a amplificar material genètic partint de molt poca mostra, fins i tot danyada, ens dóna la pista que pot ser un mètode extremadament sensible per a detectar la presència del material genètic del virus [i per tant confirmar la infecció], fins i tot en aquells casos amb una càrrega viral petita com puguin ser els pacients asimptomàtics”,

Però les virtuts d'aquest enzim van més enllà. A diferència de les tècniques de RT-PCR empleades actualment, el mecanisme d'amplificació per desplaçament de bri utilitzat per phi29pol funciona a temperatura constant, fins i tot a temperatura ambient, i permet completar el diagnòstic d'un elevat nombre de mostres en menys d'una hora. “Aquesta característica ha estat també clau per a desenvolupar el projecte, ja que permet que puguem detectar el virus a temperatura ambient sense necessitat d'utilitzar equipament especialitzat o personal tècnic”,

“Això ens permetria poder diagnosticar a peu de carrer, fins i tot en els propis centres d'atenció primària, residències d'ancians o altres llocs especialment sensibles, evitant així l'enviament de mostres als laboratoris capacitats, facilitant la logística i evitant nous contagis”, declaren els investigadors.

Descoberta en 1984 pels investigadors Luis Blanco i Margarita Salas en el CSIC, phi29pol representa un dels paradigmes d'aplicació de la ciència espanyola, ja que les seves característiques úniques han fet que el seu ús s'hagi estès per tot el món per a l'amplificació d'ADN en laboratoris de genètica, medicina forense o policia científica.

El mètode de diagnòstic de COVID-19 proposat en el projecte es basa en una millora de phi29pol, desenvolupada per Miguel de Vega (CBMSO-CSIC), qui participarà també en aquest projecte juntament amb l'empresa 4basebio (Parc Científic de Madrid), que posseeix la llicència d'explotació de phi29pol millorada.

“Els experts mundials en aquesta tecnologia i la seva propietat intel·lectual els tenim a casa, la qual cosa, si els nostres assajos funcionen com esperem, facilitarà la seva producció i posterior subministrament a nivell nacional”, sostenen Cortés i Blanco.

Dispositius portàtils per a la detecció rutinària del virus

Gràcies al coneixement previ i a la tecnologia ja desenvolupada amb anterioritat, els experts esperen tenir la primera versió del sistema llesta per a la pròxima tardor, coincidint amb un eventual rebrot de la malaltia. En una primera fase estudiaran la sensibilitat de la tècnica per a la detecció del virus, incloses mostres clíniques de pacients; en una segona fase faran una optimització del sistema per a la seva posterior aplicació en la clínica.

S'ha sol·licitat també finançament per a l'extensió d'aquest projecte en altres convocatòries sobre l'emergència sanitària de COVID-19. En aquest cas la finalitat serà desenvolupar un dispositiu portàtil (similar a un test d'embaràs) que permeti diagnosticar la malaltia de manera senzilla, ràpida i fiable, fins i tot a casa. Així mateix, s'adaptarà aquesta metodologia per a detectar la presència del virus en l'ambient, com puguin ser superfícies o altres llocs d'interès per al control de la pandèmia.

El CNIO i la cerca de noves estratègies per a fer front al SARS-CoV-2

El CNIO és una institució pública espanyola dedicada a la recerca, diagnòstic i tractament del càncer, adscrita a l'Institut de Salut Carles III (Ministeri de Ciència i Innovació). Situat entre els 10 primers centres monogràfics de recerca del càncer en el món (informe Scimago; Nature Index), el CNIO cobreix tot el recorregut de la I+D+i, des de la recerca bàsica fins a la clínica, per a traslladar els resultats de manera ràpida i eficient al Sistema Nacional de Salut i al mercat farmacèutic i biotecnològic.

Amb motiu de la pandèmia global del SARS-CoV-2 i un ferm compromís de servei públic, els seus investigadors han sol·licitat un total de 12 projectes a l'Institut de Salut Carles III per a estudiar diferents aspectes de gran rellevància per a fer front a la malaltia com el bloqueig de la infecció causada pel virus o el tractament de patologies associades.