Al Clot de la llança, Lleida, es registra -34 graus. Rècord a Espanya

Rècord de temperatura mínima mai registrada a la península ibèrica. Així ho indiquen les dades captades per l'estació meteorològica del Clot de la Llança, al municipi d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà.

L'estació, a tocar del Parc Natural de l'Alt Pirineu i propietat de Baqueira Beret, ha registrat aquest 6 de gener una temperatura mínima de -34,1 graus durant la matinada. La temperatura, vora les deu del matí, ja era de -20 graus.

És un fet que cada vegada serà més freqüent?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'acom (associació catalana observadors meteorològics) "Per a començar hem de puntualitzar que, encara que cal tenir en compte aquest registre, no sabem si s'ha produït en altres ocasions perquè no sempre hem tingut tantes estacions meteorològiques. Avui, per exemple, s'han registrat 35 sota zero a Cantàbria." ens explica.

Amb l'avanç del canvi climàtic veurem més episodis climàtics extrems?

Corral explica que "Els models de què disposem apunten al fet que sí però, amb la nostra latitud mediterrània, hem d'esperar, més que onades de fred, onades de calor i pluges torrencials. De tota manera tot això encara no està contrastat del tot per a ser associat al canvi climàtic".

Conforme a la ona de fred que tenim a sobre, "Filomena", en diu que "possiblement aquest any si hem d'esperar tenir més onades de fred, no és una questió segura, es clar, però els models així ho marquen" raona el meteoròleg "habitualment a l'hivern les onades de fred que es desprenen de l'àrtic es queden en centre Europa o van cap a Grècia i Turquia. Enguany no ha estat així, encara que, calma, tampoc és la primera vegada que passa ni és una anomalia" conclou.

Per què, normalment, no neva a Barcelona i sí a Nova York?

Una resposta és la posició respecte al fred.

Aquest és, sense cap mena de dubte, el factor principal en aquesta gran diferència climàtica.

La circulació general de l’atmosfera (la usual) va d’oest cap a est, de manera que els centres d’acció i les masses d’aire es mouen d’oest a est per norma “general”. I aquí té un paper clau la posició que tenim respecte del fred.

En el cas de Barcelona, les masses d’aire fred les hem d’anar a buscar entre Centreeuropa i Rússia, a l’est de la nostra posició. D’aquesta manera, una circulació “general” de l’atmosfera no ens portaria mai el fred, sinó que ens portaria (sempre, com a cosa habitual) les masses d’aire atlàntiques. Perquè ens arribés el fred intens, caldria una situació totalment contraria a la “general”, una circulació de nord-est cap a sud-oest, i això és bastant menys probable.

En el cas de Nova York passa tot el contrari: les masses d’aire fred més potents se situen entre la zona dels grans llacs i el Canadà, situats a l’oest de la seva posició. D’aquesta manera, la mateixa circulació general s’encarrega ja de portar el fred a la ciutat dels gratacels.

Els corrents oceànics

Tot i que l’oceà quedi una mica lluny de Barcelona, també és important conèixer què passa per entendre la diferència entre la costa atlàntica americana i la costa atlàntica europea.

A la costa europea (i, per proximitat, a Barcelona) arriba un corrent d’aigua càlid, que porta aigua temperada del golf de Mèxic cap a Europa. És l’anomenat corrent del Golf. Aquest corrent d’aigua s’encarrega de suavitzar les temperatures per allà on circula, i fa que proporcionalment la temperatura sigui molt més agradable al Regne Unit i França que a la costa est dels Estats Units. En el cas de Barcelona, a més a més s’hi suma que el Mediterrani és un petit mar i gairebé tancat, cosa que fa que sigui més temperat.

Per contra, a la costa est dels Estats Units els arriba el corrent fred del Llaurador, que porta aigües fredes de Groenlàndia cap a les seves platges i que impedeix que el mar actuï com a termoregulador del clima de la mateixa manera a un lloc que a un altre. Per tenir-ne una idea, l’aigua de l’oceà a Lisboa volta els 16 ºC. A la mateixa latitud, a Nova York, amb prou feines volta els 5 ºC.