La contaminació lumínica té un fort impacte en la biodiversitat, la salut i la despesa de recursos públics. Espanya no disposa de dades actualitzades, però un estudi independent d'un investigador de la Universitat Complutense de Madrid ha fet el rànquing de les ciutats que més energia gasten amb la il·luminació nocturna.

La primera de la llista és Bilbao i en segona posició hi ha l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta és la ciutat catalana amb més contaminació lumínica per habitant, segons la investigació d'Alejandro Sánchez de Miguel, un dels millors experts en aquest àmbit.

Les altres ciutats catalanes amb més despesa en enllumenat públic nocturn són Badalona, novena del rànquing estatal, i Barcelona, que és onzena. Dins del top 20 també hi apareixen Cornellà de Llobregat, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Les possibles solucions

L'estudi té en compte, entre altres coses, el nombre de fanals per metre quadrat, la potència de les bombetes i la contaminació lumínica que s'observa des de l'espai. Tot plegat, analitzant carrers de més de 2.200 municipis de l'estat.

Entre les propostes per reduir la despesa en enllumenat públic nocturn l'expert recomana, per exemple, avançar l'hora en què s'abaixa la potència dels fanals, cosa que la majoria de ciutats fan de matinada, i canviar les bombetes normals per leds. Alejandro Sánchez i el seu equip han iniciat una campanya de micromecenatge per continuar amb la investigació i actualitzar el rànquing de ciutats amb més contaminació lumínica.