Avui tanca la 9ª edició del festival internacional de circ elefant d'or a Girona

Després de l'èxit de les seves 8 primeres edicions sumant més de 215.000 espectadors, durant el mes de febrer de 2020, Girona serà per tercera vegada l'escenari de l'únic veritable festival internacional del circ del nostre país. A imatge de festivals com els de WuQiao, Budapest, Muntanya Carlo o París, Girona ofereix una finestra al món per a la promoció i la difusió de les arts circenses en majúscules. Aquest ha estat a Girona del 13 al 18 de febrer, essent avui el seu darrer dia.

El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or va néixer amb la pretensió de presentar en cada edició les 24 millors atraccions mai vistes en els circs europeus. Més de 80 artistes de 14 països competiran front un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ arribats de tot el món. Les dues semifinals (espectacles Blau i Rojo, totalment diferents) i la final (espectacle Or) es realitzen sota la nova Gran Carpa amb capacitat per a 2.400 espectadors, plantada al Camp de Mart de la Devesa de Girona.

En total seran 16 representacions per a més de 30.000 espectadors. Des de la seva creació, aquest nou punt de trobada s'ha convertit en la porta a Europa per a aquells artistes que desitgen presentar-se en el mercat de circ del Vell Continent.

El circ en l'Estat Espanyol va entrar en una profunda crisi al final dels anys setanta: al mateix temps que desapareixien els espectacles de qualitat el circ passava a ser sinònim d'un banal divertiment exclusiu per al públic infantil. El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or suposa un dels únics referents actuals en el nostre territori de circ de màxima qualitat i, per tant, espectacle que apel·la a tota mena de públics sense discriminació d'edat, raça o condició social. Girona vol consolidar-se com una de les capitals europees del Circ dins del mapa mundial dels grans esdeveniments del sempre fascinant món de la pista.

Parlem amb Genís Matabosch​, director del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or