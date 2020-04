El CGCOO recomana la regla 20-20-20 per a evitar possibles problemes visuals durant el confinament

Com cada 7 d'abril se celebra el dia Mundial de la Salut, però enguany, a causa del coronavirus, aquest dia cobra més sentit que mai. Aquesta pandèmia ha posat en relleu la importància d'adoptar mesures per a prevenir no sols aquesta malaltia, sinó les conseqüències derivades del confinament de bona part de la població, com conservar una bona salut visual.



Segons el Consell General de Col·legis d'Òptics-Optometristes (CGCOO), les persones que treballen amb ordinadors executen al dia entre 12.000 i 35.000 moviments de cap i ulls, les seves pupil·les reaccionen entre 5.000 i 17.000 ocasions i duen a terme entre 25.000 i 30.000 pulsacions en el teclat. El teletreball pot comportar trastorns derivats de l'excessiva activitat que realitzem amb els nostres ordinadors, com la Síndrome Visual Informàtic. Encara que es tracta d'un trastorn corregible i transitori en la majoria de les ocasions, pot produir reducció en el rendiment i provocar molèsties relacionades sobretot amb la visió, els músculs cervicals, nines, estrès i irritabilitat.

Entre els principals símptomes de la Síndrome Visual Informàtic està la visió borrosa o doble, la fatiga ocular, fotofòbia a la llum intensa, el llagrimeig, la sequedat ocular i els ulls vermells. A més de la rigidesa i dolor d'espatlles, les molèsties en el coll, esquena, braços, nines i mans, la picor i inflor facial, així com les cefalees, nàusees, marejos i vertigen.



La principal recomanació dels experts del CGCOO per a evitar possibles problemes visuals és seguir la regla 20-20-20, que suposa que cada 20 minutos hem de deixar de mirar a la pantalla de l'ordinador durant 20 segons mentre enfoquem a algun punt o objecte que es trobi a 6 metres de distància.

Parpellejar amb regularitat, utilitzar un humidificador o aplicar gotes humectants si fos necessari, evitant calefaccions o aires condicionats, són unes altres de les recomanacions per a evitar la sequedat ocular. Realitzar exercicis oculars, com tancar els ulls amb l'ajuda dels palmells de les mans, però sense pressionar, o asseure's correctament i mirar al capdavant per a després, sense moure el cap, desviar la mirada tot el possible cap a l'esquerra i després a la dreta, són mesures senzilles per a conservar la salut visual.



La bona utilització de les pantalles ja siguin d'ordinador o tauletes, és un altre consell per a evitar un mal ús d'aquests i, per tant, patir problemes visuals. És important situar el monitor a una distància entre 50 i 60 centímetres i a una altura similar a la dels ulls o lleugerament més baixa. Els colors de la pantalla han de ser sempre clars i mats, de manera que s'evitin reflexos i la visió sigui més còmoda, i treballar sempre que sigui possible amb text negre sobre fons blanc. La pantalla també ha de ser regulable quant a lluentor i contrast, per a adaptar-la a les condicions de l'entorn. Quanta major sigui la resolució de la pantalla, més clara serà la imatge, la qual cosa redundarà en un major confort visual.



La televisió és una altra de les pantalles de les quals estem abusant durant aquest confinament i que pot causar-nos problemes visuals. La recomanació general és no situar-se a menys de 2 metres de la pantalla, però dependrà de la grandària d'aquesta, havent-nos de situar a 2 metres si el televisor és de 32 polzades, a 2,5 metres, si és de 42 polzades i a 3 metres si la seva grandària és de 46.

Durant la quarantena és molt important protegir la salut visual dels més petits. Malgrat que l'ús moderat de les noves tecnologies pot arribar a millorar el rendiment de tasques que exigeixen una determinada atenció visual (coordinació ull-rajo, temps de reacció, identificació d'objectes en moviment…), la utilització abusiva per part dels nens de mòbils, portàtils o tauletes pot provocar fatiga visual, que pot manifestar-se com a irritació, enrogiment ocular, cremor, sequedat, picor, mal de cap o cansament.



La utilització de videojocs, malgrat que serveixen per a exercitar i ampliar les habilitats visuals i cerebrals, no ha de prolongar-se durant més de 15 minuts consecutius sense descansos, i sempre en nens majors de 12 anys, ja que la utilització abusiva d'aquest tipus de jocs pot ocasionar problemes de salut i hàbits sedentaris. Quant als nens menors de 6 anys, els experts del CGCOO recomanen que no vegin pel·lícules i jocs en 3D, ja que el procés d'assimilar en tres dimensions requereix que els ulls vegin imatges en dos llocs diferents al mateix temps, abans que el cervell les converteixi en una sola, i a aquestes edats el procés d'integració binocular no està correctament desenvolupat.

Finalment, el CGCOO recorda que en condicions normals la primera recomanació si s'ha de treballar prolongadament amb ordinadors seria sotmetre's a una revisió de la salut visual per un Òptic-Optometrista, però en aquests dies de confinament haurem de seguir les recomanacions per a evitar



problemes visuals. A més d'afegir que és important tenir en compte que l'ordinador no sol causar aquests problemes, sinó que el seu origen es troba en un abús o un mal ús d'aquest.