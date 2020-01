Es celebra a Igualada la 1ª cursa de la dona a benefici de Som Prematurs

L'Associació de Prematurs de Catalunya organitza la "1a Cursa de la Dóna" que se celebra a Igualada el dia 19 d'Abril on els beneficis obtinguts aniran destinats als projectes de Som Prematurs. Aquesta tindrà lloc a les 10 del matí, a la Rambla Sant Isidres a Igualada. Aquesta cursa té una distància de 5 km on t'animen a córrer o caminar per la causa, amb un preu de 10 €.

Aquesta associació es crea per acompanyar i donar resposta a les necessitats dels pares de prematurs.

Aquests infants tan vulnerables venen al món perquè ells i les seves famílies, necessiten comprensió i suport emocional, psico-social, mèdic i terapèutic, des de les edats més prematures i fins a l'adolescència, quan totes les dificultats derivades de la prematuritat, s'hauran pogut conèixer i tractar adequadament. L'Associació de Prematurs, va néixer, escoltant el clam d'aquests infants i de les seves famílies. Inicialment, cobrint només l'àmbit de l'Hospital Clínic Maternitat; i actualment, a partir de les demandes de famílies que havien tingut els seus infants a altres hospitals, arreu del territori Català. Per això, darrerament, s'han modificat els Estatuts de l'associació i actualment Som Prematurs pot desenvolupar la seva activitat a tots els hospitals del territori de Catalunya amb els qui s'hagi pogut signar un conveni de col·laboració.

Som Prematurs, volen acompanyar als pares de prematurs en aquest camí, proporcionant-los un punt de trobada, suport, informació i aprenentatge on se sentin escoltats i en el qual poder compartir les experiències, resoldre dubtes, escoltar les preocupacions i/o opinions, i per descomptat compartir els èxits.

Parlem amb Taïs Espanyol, membre de l'organització.