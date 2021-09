La cefalea és un símptoma associat a la COVID

Després de 5 onades, sembla que la cefalea és un símptoma associat freqüentment al SARS-COV-2 però encara no es pot especificar en quin percentatge es presenta, ni que sigui en forma de migranya, un dels tipus més freqüents de cefalea, però no la única modalitat de cefalea De fet, no existeixen estudis científics a nivell d’ Atenció Primària que ho corroborin, i és per això que des del Grup d’Estudi de la Cefalea de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) està iniciant un estudi multicèntric que permeti recollir les dades i definir les característiques, tipus i forma de cefalea dels pacients en les tres primeres onades (entre març 2019 i desembre de 2020). “Els resultats ens ajudaran a determinar les característiques clíniques de la cefalea que acompanya al SARS-COV-2“ explica la metgessa Maria Rosa Ripollès membre del grup d’Estudi de Cefalea de CAMFiC.

La migranya no ha estat però un símptoma sempre associat a la COVID. De fet, al revisar els pacients de les diferents onades apareixen petits matisos en la clínica que manifesten. En les primeres onades, majoritàriament els símptomes eren respiratoris, la febre i dispnea que servien com símptomes guia, posteriorment a la següent es van afegir la simptomatologia digestiva, amb trets característics com pèrdua de l’olfacte i el gust. I en les següents onades van anant adquirint importància la manifestació clínica de la cefalea, com a símptoma d’alerta a urgències, i moltes vegades com a únic símptoma, sobretot en gent jove.

“Si analitzem la vinculació de la COVID amb la migranya, en una primera aproximació del estudi que des de CAMFiC endeguem podem dir que tenim pacients amb les tres característiques: gent que ja tenia migranya que desprès de la COVID ha empitjorat sent persistent, altres que no tenien ni havien tingut mai migranya i la tenen posteriorment a la infecció, i una part que la té només durant el procés agut però que després desapareix “ explica la metgessa Maria Rosa Ripollès de la CAMFiC.