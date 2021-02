CCOO vol que la covid sigui malaltia professional per altres treballadors essencials fora de l'àmbit sanitari

Fa uns dies es declaro que la covid-19 serà contemplada com una malaltia professional per al personal sanitari.

CCOO, entre altres sindicats, demanen estendre aquesta qualificació de la covid-19 com a malaltia professional a altres professions que estan també en primera línia com, per exemple, els serveis de neteja dels hospitals.

A La linterna Catalunya hem parlat amb l'Aurora Huerga, secretaria de la federació de construcció i serveis de CCOO. "condemnem que, un cop més, es deixi fora a treballadores i treballadors de serveis tan essencials com la neteja, la seguretat, serveis funeraris i auxiliars de centres sanitaris i sociosanitaris, així com als d'ajuda a domicili i altres sectors i subsectors de la Regulació com a personal de primera línia en la lluita contra el COVID." en explica Huerga

En aquesta ocasió el Reial Decret publicat amb data d'ahir, assenyala el reconeixement de malaltia professional del COVID per a professionals sanitaris i sociosanitaris, però no inclou a altres professionals que exerceixen les seves funcions en aquests centres com són les netejadores i netejadors, vigilants de seguretat, treballadors de serveis funeraris, auxiliars, zeladors i altres professionals.

"De la mateixa manera es desprèn del Reial Decret l'ambigüitat, al no deixar clara la seva aplicació a altres professionals com els d'ajuda a domicili i teleassistència." afegeig Aurora Huerga, " Aquesta federació sindical considera que aquests treballadors i treballadores han estat en primeríssima línia davant la pandèmia des del principi i pateixen els mateixos riscos que el personal sanitari en l’exercici de les seves funcions. Moltes i molts d'elles i ells han pagat la seva dedicació amb la vida." conclou la secretaria de la federació de construcció i serveis de CCOO.

Per tot això, des de CCOO de Construcció i Serveis no es pot entendre com aquests col·lectius han quedat fora d'aquesta regulació i exigeix les mateixes mesures adoptades per a aquests col·lectius professionals.

CCOO de Construcció i Serveis, realitzarà les consultes pertinents en l'intern de l'organització per proposar i dur a terme les mobilitzacions que s'acordin i es considerin necessàries per reconèixer i situar aquests professionals en el lloc que els correspon.