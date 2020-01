La cavalcada de reis 2020 arriba a Barcelona.

La Cavalcada d’enguany serà un espectacle de carrer amb dansa, teatre, circ i música, i amb un tractament de llum i so amb les tecnologies més actuals. Com a novetat, destacar que s’incorporarà una sèrie d’elements escenogràfics autònoms, no motoritzats ni moguts per generadors per fer un recorregut més respectuós amb el medi ambient. El dia 5 de gener, Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran per mar acompanyats del seu seguici a les 16 hores al Moll de la Fusta de Barcelona per iniciar la Cavalcada de Reis. Després de la tradicional rebuda per part de l’alcaldessa començarà un recorregut pels carrers del centre de la ciutat que s’allargarà fins a les 21 hores i acabarà a l’Avinguda Maria Cristina. El Patge Gregori, la Patge Estel i el Patge Omar faran de mestres de cerimònies a partir de les 15.45 hores mentre els infants esperen l’arribada de Ses Majestats.

Ses Majestats es desplaçaran fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on els esperen les carrosses i comparses per iniciar la cavalcada i omplir de màgia, llum i color els carrers de Barcelona. Una gran festa ciutadana on hi participen companyies i artistes professionals del teatre, la música, la dansa i el circ al costat d’escenògrafs, coreògrafs i creadors, amb l’ajuda d’un voluntariat format per estudiants d’escoles artístiques i amb una àmplia participació ciutadana que inclou i integra col·lectius diversos. Amb un seguici d’uns 45 minuts de durada estructurat en 11 grans blocs, gairebé 1.200 participants, entre ballarins, actors, xanquers i voluntaris, construeixen plegats l’espectacle de carrer més gran i participatiu de la ciutat.

Enguany la Patge Estel iniciarà la Cavalcada, guiant als reis d’Orient, seguida dels Carters reials recollint les darreres cartes, i el Rei Melcior amb tot el seu seguici. Després arribaran els Xumeters, que venen acompanyats de grans inflables que s’encarregaran de recollir els xumets dels més petits, i el Rei Gaspar. Tot seguit, Cada nit un conte donarà la benvinguda al Rei Baltasar i el seu seguici. Per últim, tancaran la cavalcada dels Reis d’Orient, la nova carrossa de Joguines, el Gegant Carboner, i, com no, les caramel·leres que ompliran la ciutat de dolços!

El seguici reial es posarà en marxa a les 18 hores per fer un recorregut de 5 quilòmetres, des de l’avinguda Marquès de l’Argentera (amb Pg. Circumval·lació) fins a la Font Màgica de Montjuïc, amb el següent horari previst: → 18.00 h Av. Marquès de l’Argentera → 18.10 h Pla de Palau → 18.15 h Pg. Isabel II → 18.25 h Via Laietana → 19.00 h Pl. Urquinaona → 19.05 h Fontanella → 19.10 h Pl. Catalunya → 19.25 h Pl. Universitat → 19.35 h Rda. Sant Antoni → 19.45 h Sepúlveda → 20.25 h Av. Paral·lel → 20.35 h Pl. Espanya → 20.45 h Av. Reina Maria Cristina → 21.00 h Av. Francesc Ferrer i Guàrdia S’han adequat tres espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda: a la plaça d’Antonio López, davant l’escenari del Moll de la Fusta i a la plaça d’Espanya amb l’avinguda del Paral·lel.