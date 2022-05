Cau una banda de falsificadors de bitllets

La policia ha desmantelat una trama de falsificació de bitllets realment de pel.lícula, i és que els bitllets que s'anaven col.locant en botigues de Barcelona i Tarragona eren originalment bitllets de 20 i 50 euros d'atrezzo per fer rodatges. Els Mossos i la Policia Nacional han col.laborat per detenir 6 persones i intervenir més de 12.000 euros en bitllets falsos. El Sergi Sánchez és sargent i cap de la unitat central de falsificació de moneda, que ens explica “les característiques d'aquesta falsificació, tot i que són bitllets adquirits per internet i utilitzats per fer pel.lícules, són els coneguts com a “movie-money”, aquesta organització els aplicava una sèrie de característiques, elements de seguretat que tenen els bitllets reals, com els hologrames, que eren de gran qualitat, i esborraven tots aquells elements que indiquen que són bitllets d'atrezzo. També aplicaven uns laques per tal que els rotuladors que guixen sobre els bitllets falsificats no ho fessin. Des de Càdiz enviaven els bitllets, i un home de Roda de Barà acabava els bitllets com si fos una manualitat. Posteriorment es distribuien els bitllets en un grup de col.locadors, que realitzaven petites compres per la zona de Tarragona i Barcelona. En total hi ha 6 detinguts en una investigació dirigida per un jutjat del Vendrell. No sabem quants bitllets falsos s'han fabricat, i és evident que ara mateix hi ha bitllets falsos circulant. Aquesta organització ha quedat desarticulada, però qualsevol persona que entri a internet pot comprat bitllets per fer pel.lícules, no és il.legal adquirir aquests bitllets. El ciutadà comproba molt poc si un bitllet és fals. Hi ha falsificacions molt ben el.laborades, i una persona no experta li seria difícil reconèixer-les, però hem d'anar al tanto. I si una persona s'adona que un bitllet és fals i intenta col.locar-lo, això és un delicte.