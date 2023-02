CatSalut reclama 526 milions a dos fabricants de bolquers d'adults per pactar preus

Un jutjat mercantil de Barcelona ha admès a tràmit una demanda del Servei Català de la Salut (CatSalut) contra dos fabricants de bolquers per a adults per pactar una alça de preus entre el 1996 i el 2014. En concret, el CatSalut reclama 526 milions d'euros pel sobrepreu pagat durant aquells anys pels bolquers d'adults no hospitalitzats, que surten dels 320 milions d'augment injustificat i 206 per la inflació d'aquells anys. La demanda es va interposar el setembre passat, va ser admesa a tràmit i ara s'espera la resposta dels demandats. L'alemanya Hartmann i la sueca Essity van ser condemnades per formar un càrtel amb sis fabricants més que va acordar un augment del 50% dels preus.

La investigació de la CNMC es va iniciar arran de la denúncia de dues de les empreses que participaven en el càrtel: Ausonia i Procter&Gamble. La sentència concloïa que les empreses havien fixat el preu de venda als distribuïdors majoristes dels bolquers per a incontinència urinària severa en adults que finança el Servei Nacional de Salut a través de les farmàcies per als pacients no hospitalitzats.

El Servei Català de la Salut ha optat per demandar únicament dues de les vuit empreses per estratègia processal.Hartmann i Essity van ser les dues companyies que primer van rebre la condemna. Com que la responsabilitat sobre els fets és solidària, les dues companyies poden respondre per la totalitat de la infracció i, per això, els podem exigir la quantia total de la indemnització .És la primera vegada que una administració pública fa una reclamació econòmica arran d'una sanció imposada per la CNMC i ratificada per la justícia. En aquest sentit, anima els altres organismes públics del sistema sanitari espanyol afectats pel càrtel del bolquer a seguir el mateix camí que el CatSalut.