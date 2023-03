Catalunya vacunarà els més petits contra la bronquiolitis

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha confirmat que Catalunya vacunarà els més petits contra el virus respiratori sincicial, causant de la bronquiolitis i especialment punyent en els menors de dos anys. Balcells no ha volgut donar més detalls de la mesura en espera d’anunciar-ho de forma oficial. D’altra banda, Catalunya també incorporarà la vacuna de la grip el curs vinent al calendari vacunal per als nens de sis mesos a cinc anys, com ja va anunciar el conseller el mes d’octubre.

Galícia vacunarà contra la bronquiolitis als infants

La Xunta de Galícia va anunciar aquest dimecres que a partir de la tardor vacunaria els infants contra la bronquiolitis. El virus provoca un miler d’hospitalitzacions cada any a Galícia i més de 10.000 consultes pediàtriques.

La bronquiolitis és una infecció respiratòria freqüent en infants menors de dos anys, especialment durant els mesos freds de l'any (entre novembre i març, aproximadament). Malgrat això, degut a la pandèmia, aquesta estacionalitat s'ha vist alterada i se n'han detectat casos i brots en altres èpoques de l'any.

La malaltia produeix una inflamació dels bronquíols, que són els conductes més petits que s’encarreguen de transportar l’oxigen pels pulmons des dels bronquis als alvèols. Aquesta inflamació provoca que es formin mocs, de manera que l’aire té dificultats per entrar i sortir dels pulmons.

La majoria dels infants afectats es recuperen espontàniament en un termini d’entre una i dues setmanes, però n’hi ha que poden requerir hospitalització i presentar posteriorment tendència a patir bronquitis de repetició.