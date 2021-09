Catalunya és una de les 3 comunitats on resulta més car fer la compra

La Organització de Consumidors i Usuaris ha elaborat un rànquing, com cada any, dels supermercats més econòmics d'arreu d'Espanya. Entre els 5 primers hi ha 3 a Catalunya, i tots són de la mateixa cadena. Enrique García és el portaveu de la OCU, qui ens parla de tot plegat: “El estudio que hace la OCU sobre supermercados se lleva haciendo ya desde hace 33 años, y vemos que cada año hay más interés por conocer este estudio y sus datos. Es una buena herramienta para conseguir nuestro objetivo final, que no es otro que ahorrar en la cesta de la compra. Hemos visitado 65 ciudades y 1103 establecimientos. Hemos revisado 160976 precios de 238 productos en 82 cadenas de supermercados. Después de este inmenso trabajo, hemos ordenado los datos, y ponemos esa herramienta en manos de los consumidores”. És més car fer la compra aquest any que l'anterior: “Pues este año la cesta de la compra nos sale un 0,4% más cara. Los huevos, la leche, la carne de pollo, cerdo y conejo... son productos que han subido mucho, en algunos casos hasta un 8%. El incremento del precio de la energía tiene mucho que ver con esto. Los mismos productos varían mucho de precio de un supermercado a otro. Incluso dentro de la misma cadena, en la misma ciudad, hay diferencias de precio, debidas a la ubicación del supermercado. Los tomates en una ciudad como Madrid se pueden encontrar, los mismos tomates, a 0.85 euros el quilo, y en otro, 5,99 euros el quilo. En la misma ciudad”. Pel que fa a Catalunya, l'informe diu que som una de les comunitats on anar a comprar és més car. Només ens superen Balears i el País Vasc. La OCU adeverteix que si escollim bé el supermercat en el que comprem, ens podem arribar a estalviar més de 1000 euros en un any