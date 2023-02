Catalunya és una de comunitats autònomes que lidera el rànquing de negligències

L'any passat van morir a Espanya gairebé 700 persones, presumptament per negligències mèdiques, segons l'últim informe del Defensor del Paciente. Catalunya és una de comunitats autònomes que lidera el rànquing. Durant el 2022 es van presentar 1.600 denúncies per suposades males praxis, i 68 d'aquests casos van acabar amb la mort del pacient. Yolanda Bernal

Es un tràngol amb el que es troben algunes famílies. Al drama de perdre un fill, un pare, un germà, se suma moltes vegades, la impotència de demostrar que ha estat per culpa d'una negligència, i en algun cas, que es podria haver evitat. La Rosa Maria Arenas és mare d'un nen que va morir a les urgències de l'hospital Vall d'Hebron per un error en el diagnòstic. Això va passar al desembre del 2018, quan tenia 15 anys. El nen es va trobar malament, tenía vòmits, problemes per respirar, dolor muscular, i tant al CAP com a urgències ho van atribuir a un procés gripal. Així durant 5 dies, i sense que li fessin cap prova. El desenllaç l'explica la Rosa Maria.

El fill de la Rosa Maria va morir a casa seva i l'autòpsia va demostrar que el que tenia no era un refredat sinó una pericarditis purulenta, que li va costar la vida. 4 anys després, el que més li dol a la Rosa Maria, és que s'estalviessin proves diagnòstiques.

Precisament no fer proves mèdiques és un exemple del que es considera negligència mèdica. Però hem d'anar a l'origen del problema... sovint aquestes proves no es fan perquè no hi ha prou personal, perquè la sanitat està molt tensionada..

Aquest és el principal problema, la saturació i manca de plantilla que té el sistema de salut. Ho veiem a la primària i també als hospitals. Negligència és no fer proves mèdiques, retards en el diagnòstic, falta de segiument després d'una intervenció o donar altes prematures. La presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, alerta de quines són les conseqüències.

Si el problema és la manca de recursos econòmics, Carmen Flores ho té clar. S'evitarien moltes despesses si l'atenció mèdica fos més ràpida i eficaç. S'estalviarien despeses i l'atenció donaria més garanties.

Com a dada, l'any passat, els hospitals més denunciats a Catalunya per negligències mèdiques van ser el de Bellvitge i Vall d'hebron.































Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado