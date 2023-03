A Catalunya es produeixen 10 desaparicions al dia

Avui a “La Linterna” volem parlar d'un trauma que acompanya a milers de catalans de per vida. I és la horrible sensació de patir la desaparició d'un familiar, d'una persona que estimes o amb la que tens una relació estreta. La brutalitat de la incertessa, el no acabar de saber mai què va ser d'aquella persona, t'acompanya cada dia i et canvia la vida per sempre. A dia d'avui hi ha tres realitats molt clares: La primera és que no és un fet aïllat. Només l'any passat a Catalunya es van denunciar 10 desaparicions al dia de mitjana. És a dir que, seguint aquestes estadístiques, durant el dia d'avui es faran deu denúncies amb aquests paràmertres. La segona és que el 98% de les desaparicions es resolen satisfactòriament en les següents 24 hores. Però el volum de persones desaparescudes és tan alt que queden molts casos sense resoldre. Ara mateix el Mossos d'Esquadra tenen oberts 72 casos sense resoldre de l'any passat. És a dir, 72 famílies que no saben on és el seu familiar, com o per què va desaparèixer, si continua viu o no. La tercera cosa a tenir en compte és que un 27% de les desaparicions són menors, persones entre 13 i 17 anys. El nostre company Sergi Tor ens ha donat més dades i ens explica quins consells dona la policia en aquests casos.