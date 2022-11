Catalunya no ha posat cap multa per incomplir el límit de 27 graus als aires condicionats

El Departament d'Empresa confirma que fins al moment no s'ha posat cap multa per incomplir el límit de 27 graus als aires condicionats. La mesura va entrar en vigor a mitjan d'agost, i el Govern insisteix que s'ha prioritzat l'acompanyament i la informació a les empreses. Les principals associacions de botiguers, patronals i del sector de restauració admeten que és molt difícil controlar que es compleix amb la normativa.

Entre els que han de posar l'aire condicionat a com a mínim a 27 graus hi ha botigues, supermercats, restaurants, cinemes i centres comercials. Admeten que és complicat vigilar que la normativa es compleixi i que han vist pocs inspectors.

Cristina Escudé, Presidenta de CECOT Comerçdiu que encara estan informant a les empreses. "Encara no hem rebut cap consulta ni petició relacionada amb les possibles sancions per la limitació de temperatura".





La mesura estarà en vigor un any. Segons els càlculs del govern espanyol, cada grau de canvi de temperatura suposa un estalvi del 7% del consum. No estan obligats a regular el termòstat a 27 graus ni hospitals, ni centres educatius, ni perruqueries ni habitacions d'hotel, que es consideren un espai privat. A les cases particulars no s'introdueix cap límit de temperatura.