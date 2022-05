Catalunya necessita construir més habitatge nou

Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a l'alta demanda existent al mercat. És la principal conclusió d'un estudi elaborat per la càtedra “Habitatge i futur”, de la UPF i l'associació de promotors de Catalunya que fixa aquesta necessitat en una forquilla d'entre 21.000 i 30.000 nous pisos anuals, mentre que la producció actual d'habitatges oscil.la al voltant dels 11.000. Per parlar del tema hem convidat al senyor Josep Maria Raya, President de la Càtedra de Habitatge i Futur, qui ens diu que: “Les dades han confirmat la sensació que ja es tenia, i és que es fa molt menys habitatge nou del que es necessita. I això passa sobretot perquè en pèndul ha oscil.lat cap a l'altre costat. Fa una dècada, o abans de la crisi financera, estaríem totalment al contrari, es produïa més del que es necessitava. Però ara hem passat a l'altre costat, i això provoca tensions. Hi ha una mentalitat de que hi ha stock per vendre, i ès veritat, però la distribució d'aquest stock no és homogènea. A la majoria d'àrees metropolitanes stock no hi ha, i la demanda és més elevada. Per demarcacions la de major demanda és Barcelona, seguida de Girona i Tarragona. A l'estudi apuntem que fins al 2025 quedaran obsolets uns 64.000 habitatges a Catalunya, i es preveu que es pugun renovar uns 3000. La taxa de renovació és molt reduïda, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol. Es renova un 0,08% de tots els habitatges, quan a França o Itàlia aquesta xifra és del 2%, són països on es renova el parc sencer d'habitatges cada 50 anys, en canvi aquí costa molt més renovar, ens costa molts més anys. Potser els fons “next generation”, que molts van cap a la renovació d'habitatges, pot ajudar a que això pugui canviar.