Que Catalunya no és el lloc ideal per fer inversions és una realitat en la que coincideixen economistes i empresaris. La pressió fiscal que patim a casa nostra fa que moltes d'aquestes inversions se'n vagin a altres ciutats o a altres territoris. Catalunya té 15 impostos propis, que se sumen als que ja paguem a nivell nacional. La conseqüència és una asfíxia fiscal que hem de patir particulars però també els empresaris. Yolanda Bernal

I un d'aquests empresaris és Ignacia Depano. Ella tenia una explotació agrària a Lleida però va decidir traslladar-la a Binèfar, a l'Aragó. A pocs kilòmetres de distància però amb moltes diferències pel que fa al suport de l'administració. Ens ha explicat que no va marxar tant pels beneficis fiscals com per la seguretat jurídica que ha trobat a l'Aragó i per l'agilitat burcràtica. Dos factors claus a l'hora de posar a rodar una empresa. L'Ignacia diu clarament que l'Aragó facilita la inversió mentre que Catalunya hi posa traves.

Com en el cas de la Ignacia hi ha molts altres empresaris de lleida que han acabat marxat a l'Aragó, sobre tot del sector horto-frutícola. El procés independentista va ser la punta de l'iceberg. L'escenari ha canviat però la Ignacia deixa clar que no tornaria mai a Catalunya:

Empresaris que marxen, fugint de la pressió fiscal que hi ha a Catalunya, i un altra factor a tenir en compte és la discriminació que pateixen els catalans respecte a altres comunitats autònomes, oi?

Un exemple concret. Qui es vol comprar un pis de segona mà, ha de pagar l'impost de trasmissió patrimonial. La difèrència és que aquí a Catalunya es paga un 66% més que a Madrid. I un altre exemple: un català paga, de mitjana, un 12% més d'IRPF qu eun madrileny. Tot plegat, dóna una imatge que no convida gaire a atreure inversions. Valentí Píc és president de la comissió de fiscalitat de Foment del Treball. Es molt crític, especialment, amb impostos que no es poden homologar amb el que pass a la resta d'Europa. En el cas de l'impost de grans fortunes, Píc reconeix que altres comunitats l'estan reduint:

Una veu autoritzada, la de Valentí Píc, però per si algú encara té dubtes, no fa gaire, el Finantial Times, afirmava que Barcelona ha perdut atractiu, no només pel procés independentista sinó per la manca d'una bona política econòmica.