A Catalunya els nens de 0 a 6 anys rebran continguts sobre coeducació sexual i afectivo-sexual

Lluitar contra les violències sexuals fent una tasca preventiva ja desde l'escola pot ser un objectiu compartit per la majoria de nosaltres. Una altra cosa és introduir l'educació sexoafectiva a partir dels 0 a 3 anys, com vol fer el Govern. Aquí hi ha més interrogants... Cal donar aquesta informació a nens tan petits? Cal que l'educació sexual estigui dins del currículum? Es responsabilitat de l'escola o dels pares formar els fills en l'ambit sexuals? Doncs hi ha escoles que ja han tirat pel dret, i ho han fet sense consultar els pares, Yolanda Bernal

Ens hem de situar a Terrassa, a l'escola Joan 23. La direcció d'aquest centre va decidir, sense consultar ni comunicar a les famílies, canviar la classe de religió per un taller d'integració social. Això va passar a la classe de cinquè de primària, amb nens de 10-11 anys. Què es va fer en aquest taller? Es va projectar un video on es veu a dos homes que es maquillen i un d'ells s'acaba transformant en una dona. Els pares es van enterar a posteriori. Un d'ells el Miguel Gómez, que ens ha explicat quina va ser la resposta de l'escola quan van demanar explicacions.

Per si no fos poca cosa l'exhibició d'aquest video, resulta que corresponia a un anunci d'una beguda alcohólica, i això, en teoria, està prohibit fer-ho amb menors.

Un taller més que qüestionable, sobretot perquè es va fer de forma unilateral, sense consultar-ho als pares. I és que, moltes famílies reivindiquen la seva responsabilitat a l'hora de formar als nens en qüestions tan sensibles com el sexe.....

Les majoria de famílies estan d'acord en què s'han de tractar aquestes qüesitons, però no en edats tans primerenques, estem parlant de 0 a 3 anys, i sobretot a casa. Josep Manel Prats és el president de la Fapel, que és la Federació d'Associacións de Pares d'escoles lliures. Es queixa de que la vía fàcil és plantejar l'escola com la solució a tots els problemes, anul.lant el paper de la família que és educar els fills:

En conclusió, les famílies, els pares, reivindiquen la seva responsabilitat a l'hora d'educar els seus fills. I creuen que aquest currículum que vol implantar el Govern és un menyspreu en aquest sentit.