Catalunya continua sent lider en ocupació il.legal

Catalunya continua sent líder en okupació il.legal de vivendes. De fet, de cada 10 okupacions il.legals que hi ha a Espanya, 4 es produeixen a Catalunya, i la ciutat de Barcelona s'emporta la palma. Precisament un dels emblemes del moviment okupa a Barcelona és la Casa Orsola, en ple Eixample. L'edifici, un edifici modernista, el va comprar, fa un any, l'empresa Lioness Inversiones, advertint de que no renovaria els contractes de lloguer. Ara mateix hi ha 4 inquilins que continuen en aquest edifici, i un d'ells ha estat el primer en arribar a judici. Ja hi ha data per al seu desallotjament.

Aquest veí es diu Josep Torrent i haurà de marxar o serà desallotjat el proper 14 de febrer. Es un veí que fa uns 20 anys que vivia en aquesta Casa Orsola. Fa 6 mesos que se li va acabar el contracte però es nega a marxar perque diu que està en contra de que els facin fora per fer pisos de luxe. Com que no es tracta d'una persona que estigui en situació vulnerable l'empresa no està obligada a oferir-li un lloguer social. A banda d'aquest cas del Josep Torrent, hi ha dos més que estan pendents de resolució judicial, i que tampoc tenen una situació vulnerble. I, dues persones que, han aprofitat tot aquest enrenou, i han okupat il.legalment un dels pisos.

Molts dels veïns de la Casa Orsola feia dècades que hi vivien, pagant lloguers baixos. Després de que l'empresa Lioness Inversiones comprés l'edifici, la majoria ha marxat quan els ha vençut el contracte, però què es el què diuen?

A la casa Orsola han arribat a viure 27 famílies. Com tú deies, la majoria ha acabat marxant, però el que han intentat en tot moment és que s'arribés a un acord col.lectiu, perquè són veïns que portaven molts anys en la finca. Per exemple, la Elisenda que hi ha viscut 32 anys. Ens ha explicat que han intentat negociar amb l'empresa, desde el primer moment, però que ha estat impossible

Un altre veí és el Salvador. El seu cas és diferent perquè té un contracte indefinit i no està afectat, però sí que ens ha explicat que està notant cóm li està pujant la factura

La Casa Orsola ha aixecat tota una onada de solidaritat entre el moviment veïnal. Gent que coneix als veïns afectats perquè hi ha coincidit tota la vida al barri. La Pepi viu justament davant de la Casa Orsola. Té 83 anys, i no veu bé el que està passant.

Fins ara hem escoltat als veïns, que ja hem vist que estan en contra dels desallotjaments, però què és el que diu l'empresa que ha comprat la Casa Orsola?

D'entrada el que diu és que, en cap moment s'ha negat a negociar amb els veïns. Mai ha tancat la porta a trobar una solució individual, cas per cas, per cada veí. Maria José Tarancón, que és l'advocada de l'empresa, ens ha insistit en què es tracta d'una pime i no d'un fons voltor com diuen els veïns i algunes entitats. La prova de que sempre ha volgut negociar.

I en tot aquest conflicte, quín paper ha tingut l'Ajuntament de Barcelona? Doncs no precisament conciliador... El govern d'Ada Colau, el que ha intentat és obligar a l'empresa a oferir lloguers socials als inquilins, insistint en què aquí darrera hi ha un tema d'especulació. Però, els arguments de Colau topen amb el fet de que molts veïen no es troben en situació vulnerable.

L'empresa ha denunciat en tot moment l'assetjament que ha patit per part de l'Ajuntament i va anunciar també una demnada per prevaricació, difamacions i amenaces.