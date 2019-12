Catalunya és la comunitat on més ha crescut l'ocupació juvenil femenina en el darrer any

En els últims dotze mesos el número d'ocupats al nostre país ha augmentat en 346.300 persones, un 1,8% més respecte anys passats, sent 68.500 d'ells contractats a Catalunya, 19,8% del total d'ocupació creada al nostre país, amb un increment interanual d'un 2%. És a dir, 1 de cada 5 nous llocs de treball a Espanya s'ha creat en l'autonomia catalana. Per sexes, la creació d'ocupació ha beneficiat més a les dones, elles han captat 49.300 noves ocupacions mentre que ells ho han fet amb 19.100 llocs . En altres paraules, 7 de cada 10 ocupacions creades a Catalunya han estat per a dones, sent la cinquena regió on més ha crescut l'ocupació femenina aquest any. Si a més del sexe, atenem l'edat dels nous ocupats, l'ocupació juvenil a Catalunya ha crescut un 10,4%, 23.800 noves ocupacions que s'ha distribuït en 4.700 contractacions per als homes menors de 25 anys i 19.100 per a les dones joves, +18,4%, l'increment més gran autonòmic per a aquest col·lectiu. Quant a l'ocupació dels adults, els majors de 25 anys han guanyat 44.700 llocs de treball que s'han dividit en 14.400 noves places per a ells, el segon menor increment entre les autonomies, i 30.200 llocs per a les dones. La quantitat d'ocupats de nacionalitat espanyola a Catalunya ha crescut un 0,3% amb 8.200 noves ocupacions, mentre que la d'immigrants ho ha fet un 12,8%. És a dir, gairebé 9 de cada 10 ocupacions creades a Catalunya ha anat a mans immigrants. D'aquestes 60.300 noves ocupacions, 28.500 han estat per a immigrants procedents de la Unió Europea mentre que els 31.900 restants han estat per a persones originàries de tercers països.

A Catalunya, ha crescut el número d'ocupats dels tres nivells formatius superiors, mentre que s'ha reduït el d'aquells amb educació primària. Els majors contrastos han estat les contractacions de 67.600 persones amb educació superior enfront de l'acomiadament de 27.900 persones amb educació primària.

Parlem amb Javier Blasco, director Adecco group institute.