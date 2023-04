Castelldefels és la població més afectada pels aterratges i enlairaments dels avions en l'Aeroport de BCN

Castelldefels és la població més afectada pels aterratges i enlairaments dels avions en l'Aeroport de Barcelona. A més de les 8 escoles i 8 residències de Persones Majors (col·lectius d'especial vulnerabilitat) tenim més de 20,000 veïns i veïnes que es troben dins de la trajectòria de vol dels avions, suportant greus agressions químiques i acústiques a la seva salut. L'ampliació de l'aeroport va en contra de la salut, tant de les persones com del planeta. Ho corroboren un grup d'experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, de l'Institut de Salut Global de Barcelona i de la UPF, que han elaborat un informe amb l'objectiu d'acabar amb la polèmica de l'aeroport. En aquest document, van destacar que, el projecte de l'ampliació, podria tenir «efectes molt severs» en la salut de la població.

Els experts destaquen la relació entre les aeronaus i les plataformes aeroportuàries; i els seus efectes en el clima, causats per les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i diòxid de nitrogen, que empitjoren la qualitat de l'aire, i per l'escalfament que provoquen els solcs dels avions.La qualitat de l'aire va relacionada amb la salut d'aquells que el respiren: si l'aire està danyat, la nostra salut es veurà afectada directament. Està danyada per molts motius, entre ells la contaminació de les aeronaus, i es preveu que si empitjora, tindria greus efectes sobre la salut tant física (malalties respiratòries i cardiovasculars, càncers, dificultat de concentració, impacte en el desenvolupament cognitiu dels menors i, fins i tot mortalitat prematura), com a mental (més relacionades amb l'estrès i el trastorn del son).



1.000 morts a l'any per contaminació



Segons els experts, diversos estudis sobre la contaminació de l'aire i de la salut a Barcelona han conclòs que al voltant d'unes 1.000 morts a l'any es poden atribuir a l'excés de contaminació, si es prenen com a referència els llindars establerts per l'organització Mundial de la Salut.

És més, segons el ISGlobal, l'àrea metropolitana és la sisena conurbació del continent amb major mortalitat per diòxid de nitrogen (NO2).

En l'àmbit de la salut mental, destaca també l'impacte que provoca el soroll dels avions, que afecta en les hores de somni i provoca estrès. Aquests impactes augmentarien en cas que hi hagués una ampliació, ja que el que també es magnificaria i augmentaria seria el soroll que hi hauria.



Solucions

Tal com els experts aclareixen, es necessiten solucions que convisquin amb el planeta i amb les persones que viuen en ell, no solucionis que els acabin perjudicant.



Prou Soroll En Prou Soroll, associació sense ànim de lucre, defensen la salut de l@s ciudadano@s de Castelldefels respecte a les agressions químiques i acústiques produïdes pels avions. Quin és l´objectiu?



Aconseguir que Castelldefels sigui una zona lliure d'agressions aèries a la nostra salut.



Preservar la salut i la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, reduint el soroll i la contaminació química dels avions.





