Un castell amb més de 1000 anys d'història serà el protagonista d'una exposició de patrimoni recuperat

En el vessant arquitectònic i històric, el castell de Boixadors, a l'Anoia, no destaca respecte als altres de la comarca, però té un gran valor: està arrelat a la gent del territori des de fa més de 1.000 anys. És en aquest sentit que la Diputació de Barcelona el situa a l'altura dels grans temples mundials i, per això, l'any 1970 va començar a estudiar-ne els orígens. Els treballs de rehabilitació, continus des del 2006, han permès recuperar el conjunt del monument. En total, a Boixadors s'hi han invertit més de 800.000 euros. El seu exemple és ara protagonista de l'exposició 'El romànic del temps d'Oliba', que es podrà veure a la seu central de la Diputació a partir de l'11 de febrer i que repassa patrimoni restaurat per la institució.

Cada primer diumenge de mes, l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera obre les portes del castell de Boixadors als visitants. Ho fa gratuïtament des de l'any 2000, però fins fa tan sols dos mesos, el monument encara no estava del tot recuperat. Tal com reconeix l'alcalde, Matías Bosch, ha estat gràcies a la Diputació de Barcelona que s'ha aconseguit restaurar-lo del tot, "ja que un ajuntament petit com el de Sant Pere Sallavinera no pot fer front a unes despeses tan grans".

Per la seva ubicació, al límit entre l'Anoia i el Bages, durant anys el castell de Boixadors va ser un castell militar i de frontera, però amb el temps es va acabar convertint en una explotació agrícola fins que, finalment, als anys 50, es va abandonar. Després, gran part de les parets de l'edifici es van ensorrar.

Parlem amb Matías Bosch, alcalde de Sant Pere Sallavinera