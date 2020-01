El carrer de Sants serà la primera via de BCN convertida en zona 30

Carrers amb un únic carril de circulació, però sense cap via principal de la xarxa bàsica en la qual s'hagi reduït la velocitat de manera significativa. Es començarà a posar carrers a la zona 30 pel carrer Creu Coberta i el carrer de Sants on s'ha previst aquest final de mes de febrer reduir la velocitat a 30 km per hora. Per a això es posaran senyals i s'actuarà en la semaforització per a reduir la velocitat i serà el primer pas en el qual es podran fer les proves necessàries per a afrontar una segona fase més ambiciosa. La reducció de velocitat en vies principals es durà a terme en carrers com Diputació, Mandrí i Consell de Cent

En l'any vinent 2021, es convertiran en zones 30, la Via Laietana, Mandrí, carretera del Carmel, Jordi Girona, avinguda mare de Déu de Montserrat, Travessera de Gràcia, entre d'altres. En total s'afegiran 100 quilòmetres més de carrers 30, amb les quals s'arribarà al 75% de les vies a velocitat reduïda a la ciutat. A més, al febrer es decretarà la velocitat 30 en tots els carrers de la xarxa secundària de la ciutat, incloses aquelles que tinguin més d'un carril, reduir la velocitat de 50 a 30 km/h disminuint exponencialment la gravetat de les lesions, millora el camp de visió dels conductors i reduint considerablement la distància de frenat en cas d'accident. També es realitzarà un tall del trànsit un dia al mes d'artèries principals i s'iniciarà el primer dissabte de febrer a la tarda amb el tall de Gran de Gràcia.

Parlem amb Adrià Gomila, director de mobilitat de l'ajuntament de Barcelona.