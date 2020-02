El carnaval porta un munt de gastronomia tradicional

Amb l'arribada de Dijous Gras, avui s'inicien les celebracions de carnaval que fins Dimecres de Cendra omplen de festa els carrers de pobles i ciutats. Les disfresses de les rues i la festa, són l'element més representatiu d'una celebració que també inclou menjars comunitaris i elements festius tradicionals. Algunes de les poblacions que celebraran aquests dies aquestes festes tan esperades i senyalades al calendari per tothom són Vilanova, Vilafranca, Sitges, Sallent i Torelló.

Aquests menjars comunitaris són també molt protagonistes de les celebracions del carnaval, el Dijous Llarder de Vic, presenta un menú de menjars amb entrepans de botifarra, porc rostit i canelons. La truita d'Osona, l'arrossada de morro i orella, i un final endolcit per les postres de la comarca. A Vilanova i la Geltrú és temps de xatonada i merengada, amb el tradicional xató de primer, truita de segon i merenga de postres com a munició per a les batalles a les places i carrers. A Castellterçol organitzen la Festa de l'Escudella, dimecres 26 de febrer, en què es cuinen una trentena de calderes d'escudella que es reparteix entre veïns i visitants.

Altres propostes gastronòmiques són la Festa de l'Arròs de Sant Fruitós del Bages en què establiments del municipi oferiran algun plat o producte cuinat amb arròs; les torrades amb arengades de l'esmorzar de Diumenge de Carnaval al Pla del Penedès i la Sardinada popular d'Arenys de Mar.

Aquest diumenge 23 també tenen lloc diferents festes tradicionals al voltant del carnaval com el Ball de Gitanes de Sant Celoni, la Guerra de la Farina de Berga o La ressaqueta d'en Pellofa a Mataró amb ball infantil a la plaça de Santa Anna.

Parlem amb Guillem Miralles, coordinador tècnic de la xarxa de productes de la terra de la DIBA.

Escolta "La Linterna Catalunya" cada dia de dilluns a divendres de 19 h a 20 h.