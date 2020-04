càritasX3, la campanya de les deu càritas amb seu a Catalunya per fer front al coronavirus

Amb el lema “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. #Càritasx3” les deu Càritas amb seu a Catalunya van iniciar el passat divendres una nova campanya comunicativa, per donar resposta a les peticions socials que Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat d’alarma. Francesc Roig, president de Càritas Catalunya ha afirmat que les demandes d’ajuda que setmanalment rep l’entitat arreu de Catalunya s’han multiplicat per tres, i que lluny d’aturar-se, Càritas estima que aquesta demanda s’anirà incrementat a mesura que s’allargui l’estat d’alarma. “Des de Càritas, volem estar al costat de les persones més vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que malauradament resten invisibles”, ha indicat el president de Càritas Catalunya.

En aquest sentit, Roig ha recordat que durant el 2018 Càritas va atendre a més de 200.000 persones a Catalunya, i que amb la situació actual, s’estima que la xifra augmenti exponencialment durant el 2020. Per aquest motiu i davant l’emergència social, Càritas ha iniciat aquesta nova campanya, que ha comptat amb la col·laboració desinteressada de l'actor Víctor Solé, protagonista de l'anterior campanya de Càritas "Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel", on interpretava precisament "l'àngel" de Càritas. La campanya, que ja té en funcionament la web i l’espot, s’allargarà durant les setmanes vinents, i comptarà amb la difusió de televisions, diaris i ràdios d’arreu de Catalunya.

La campanya no només vol ser una crida a la solidaritat de la ciutadania de Catalunya, sinó que també vol ser un homenatge i agraïments als més de 3.000 professionals i voluntaris que continuen treballant diàriament per acollir i acompanyar a les persones que ho estan passant més malament durant aquesta crisi. “L’àngel no és Càritas, sinó que simbolitza a totes i cadascuna de les persones que ens ajuden a fer que la nostra entitat no s’aturi. No només representa als professionals i voluntaris, sinó que també simbolitza el suport que rebem per part de tots els socis, donants, entitats, empreses, mossens i parròquies que de manera desinteressada ens estan donant un cop de mà”, ha afirmat el president de l’entitat.

Un Sant Jordi més solidari que mai.

Càritas Diocesana de Barcelona ha organitzat diverses activitats per Sant Jordi, que tot i el confinament, de ben segur que comptaran amb la solidaritat i el suport de la ciutadania de la diòcesi de Barcelona. Per aquest motiu, dijous es publicaran continguts des del seu compte d’Instagram @caritasbcn, entre els quals hi haurà la lectura d’un Poema de Miquel Martí i Pol recitat per Joan Gràcia del Tricicle (10h) o un Instagram live amb Eduard Sala, cap d’acció social de Càritas Diocesana de Barcelona i autor del llibre “Va de Vida” (17h). Així mateix, qualsevol persona que faci un donatiu a Càritas Diocesana de Barcelona durant aquesta setmana a través de la pàgina web, rebrà per correu electrònic una rosa virtual i un conte digital. Tots els diners recaptats es destinaran a les persones que pateixen les conseqüències econòmiques i socials de la COVID-19.