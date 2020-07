”Caput aut navis. A cara o creu” l'exposició sobre el joc des de l'antiguitat arriba a Mataró

La mostra "Caput aut navis" proposa un repàs per diferents jocs que ens acompanyen des de l’època dels ibers i que evidencia la importància social del joc més enllà del món de la infància.

L’exposició, va començar la itinerància al Museu Arqueològic de l’Esquerda, situat entre Roda de Ter i les Masies de Roda, a principis del present any i visitarà diferents equipaments de la Xarxa de Museus Locals.

A través de 72 peces del fons arqueològic del Museu de Granollers (on es va exhibir de desembre de 2018 a març de 2019, comissariada per Marc Guàrdia), la mostra convida a fer un passeig pel món del joc en temps antics.

Aquest conjunt de peces de petit format, que normalment reposen en caixes als magatzems, prenen un nou protagonisme i ens expliquen com es jugava des dels temps dels ibers i dels romans fins a l’època medieval.

Estructurada en sis àmbits -Jugar a cuinetes, Sons i bales, Alea iacta est, Golafre!, A jugar! i Caput aut navis – l’exposició fa un recorregut temàtic i lúdic pel món del joc a partir de tabes, peces de fireta, monedes, campanetes i altres elements.

Els jocs més antics al Museu de Mataró

A Mataró, l’exposició es complementa amb peces pròpies provinents d'excavacions arqueològiques de la zona. Els més antics són d’època ibèrica i provenen de la necròpolis del turó dels Dos Pins, a Cabrera de Mar, molt propera al poblat de Burriac, que era el cementiri on enterraven els difunts. Alguna de les tombes tenia aixovars molt rics que anaven acompanyats dels objectes que més s’apreciaven, com armes, joies i també alguna joguina.

D'Iluro, la ciutat romana de Mataró, provenen objectes relacionats amb els jocs: fitxes de formes diferents, daus o tesserae i bales. De l’època medieval es mostra un conjunt important de 26 petits daus d’os que van aparèixer al castell de Mata, i finalment una fitxa de dominó de ceràmica vidrada del segle XIX.

La visita es pot continuar amb les exposicions permanents del museu, “Iluro, ciutat romana” i “Mataró, ciutat mediterrània”, que mostren altres objectes relacionats amb el joc com ara campanetes, picarols i amulets, alguns dels quals formaven part de joguines com sonalls, que a banda de ser un objecte lúdic tenien un caràcter màgic per foragitar els esperits malignes.