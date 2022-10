Cap pacient covid a l’UCI de l’Hospital del Mar després de 937 dies

Per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, no hi ha cap pacient ingressat per covid a l’UCI de l’Hospital del Mar. “Ha costat 937 dies arribar-hi” recorda la Doctora Antonia Vázquez, Cap de secció del Servei de Medicina Intensiva del Hospital del Mar. . “Ha estat un moment esperat”, reconeix. La doctora explica que cada vegada que baixaven els pacients ingressats a cures intensives després de les diferents onades es pensaven que arribarien al zero.

“No vol dir que estigui tot superat”, reconeix la doctora . “Som conscients que anirem ingressant pacients per pneumònia covid com ingressen altres pacients per grip o altres causes, però la despressurització que ens suposa és molt important”, admet.

Confien que no hi hagi una nova onada a la tardor

La Doctora Antonia Vázquez, Cap de secció del Servei de Medicina Intensiva del Hospital del Mar, diu que la despressurització que suposa és molt important i confia que no hi haurà una gran onada aquesta tardor





Vázquez diu no espera que hi hagi una gran onada de casos de covid aquesta tardor. “Espero que visquem casos puntuals, sobretot en la població de risc”, explica. La doctora destaca que hi ha una gran part de la població immunitzada, per les vacunes o bé perquè han passat la malaltia. “Si no hi ha canvis importants de variants, a mi em pesa més el desig de pensar que no hi haurà una nova onada i, si hi és, serà molt esmorteïda”, diu Vázquez.Antonia Vázquez de l’Hospital del Mar, però, sí que apunta que aquests dies hi ha un “petit repunt” dels casos.