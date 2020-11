Cap nou desocupat a Barcelona cobra l'atur des del 12 d'agost

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) porta tres mesos de retard en el reconeixement de l'atur i no ha pagat la prestació a cap nou desocupat des del 12 d'agost a la demarcació de Barcelona.

Així doncs, aquest novembre només cobraran els aturats que van presentar la sol·licitud abans d'aquest dia. El decalatge neix de l'allau d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) registrats durant el confinament.

En un inici, la tramitació de l'atur anava al dia i la dels ERTO no. L'organisme va decidir "equiparar el retard" de tots dos processos i dedicar més personal als expedients. L'ens encara ha d'arreglar multitud d'errors de la primera onada, en la qual el 70% dels ERTO no entraven al sistema.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Ricard de Llera, secretari de treball i economia de CCOO Catalunya "Els reforços no has estat suficients i estem en un coll d'ampolla." Afirma el portaveu de CCOO "tal al mes de març no era previsible però sis mesos després no poden dir que han estat sorpresos per la situació"



7 de cada 10 ERTO no entraven al sistema

El decalatge en les prestacions ordinàries neix del col·lapse que va provocar l'allau d'ERTO durant el confinament. A hores d'ara, l'organisme encara té pendents d'arreglar multitud d'errors de la primera onada d'expedients, en la qual el 70% dels ERTO no entraven al sistema per errors elementals com ara el format dels documents.

El 30% restant que sí que eren admesos també donaven problemes ja que el sis de cada deu dades dels treballadors tenien alguna mena d'error. En total, els empleats del SEPE van haver de gestionar centenars de milers d'errors només a Barcelona. Per exemple, el servei d'ocupació es va trobar amb què les empreses van facilitar fins a 60.000 dels comptes bancaris que no existien.

Els empleats del SEPE denuncien que falten "més mans" perquè la plantilla està envellida i ja era insuficient abans de la pandèmia. "La sensació és que això no acabarà mai". Reconeix que aquesta segona onada s'ha enfocat "d'una manera més raonable" i que provoca "menys incidències". Tot i això assegura que "el nombre de persones afectades per ERTO és brutal i és impossible portar-ho al dia".

"Abans quan presentaves l'atur, cobraves el mes següent. El cobrament anava al dia. Ara s'ha descontrolat totalment per l'allau de feina que hi ha i no som prou gent per poder-ho resoldre. Això ens pressiona com a treballadors perquè som conscients de la feina que s'està fent", remarca Ricard.

Per què està passant tot això?

El Ricard de Llera explica que "l'origen de tot això l'hem de buscar el les retallades que va haver-hi en els serveis públics i que cap nova administració ha volgut revertir" afirma el secretari de treball i economia de CCOO Catalunya "ara estem pagant les retallades de sanitat, educació i administració". Conclou.