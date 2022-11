Canvi de comportament dels virus respiratoris infantils, arriben abans i es mantenen tot l’any

Les famílies i escoles ja fa dies que alerten que els virus respiratoris infantils fan estralls, tot i la calor d’aquesta tardor. Els pediatres confirmen que molts s’han desestacionalitzat i ja no van associats al fred. Refredats, bronquitis i grip, que habitualment es diagnosticaven sobretot per a aquestes dates, ara es detecten durant tot l’any. El comportament dels virus ha canviat i s’estudia si això es deu al canvi climàtic o a la covid, que ja va desplaçar altres malalties infeccioses, com la grip, durant la pandèmia.

Augment de casos, tot i la calor

“Els patrons s’han trencat, clarament”, explica el doctor i Pediatre Pepe Serrano que alerta que encara caldrà estudiar els motius d’aquesta desestacionalització dels virus, però apunta que es podria deure a “la covid o el canvi climàtic, o probablement una barreja de les dues coses”. Un canvi de tendència que confirmen des de la Societat Catalana de Pediatria. El doctor Pepe Serrano recorda que tradicionalment s’ha lligat els virus respiratoris a l’estacionalitat, però creu que ara “caldrà replantejar-se si els refredats van tan lligats al fred com ens pensàvem”.

Un dels virus que més han alterat el seu comportament és el VRS (virus respiratori sincicial), que provoca bronquitis i bronquiolitis infantils. Tradicionalment arribava amb la tardor, amb un pic al novembre. L’any passat ja es va registrar un augment inaudit de pacients al juliol. Aquest estiu, els serveis pediàtrics també han detectat un increment de pacients. I ara, els casos estan creixent, fins a provocar les primeres hospitalitzacions de la tardor.

Hospitalitzacions per infeccions respiratòries

A l’atenció primària de Barcelona han augmentat sobretot els casos de refredat comú i grip, així com de VRS. Han crescut també els ingressos hospitalaris pediàtrics per infeccions respiratòries. A l’Hospital de Sant Pau, per exemple, hi ha 12 menors ingressats amb patologies respiratòries (5 a l’UCI i 7 a planta). Fonts del centre confirmen que després de la pandèmia, els pacients respiratoris s’han anat repartint al llarg de l’any, especialment durant els mesos de curs escolar i sense els pics tradicionals als mesos d’hivern. A l’Hospital Germans Trias i Pujol han constatat un increment de casos durant el pont i ja tenen quatre nadons a l’UCI amb afeccions respiratòries.





La incògnita de la grip





Un altre dels virus alterats és el de la grip. Gràcies als tests ambulatoris, els serveis pediàtrics han detectat casos de grip A i grip B al llarg de tot el 2022, com confirma el doctor Serrano. Uns diagnòstics que van a l’alça, però amb moltes incògnites sobre si els casos es repartiran tot l’any o si hi haurà un pic a l’hivern, com tradicionalment fins ara.